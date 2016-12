Daumen hoch oder runter?

Es war nicht alles schlecht! Das zeigt unsere Rückschau auf das abgelaufene Jahr. Und die ist weder bierernst gemeint noch auch nur ansatzweise vollständig.

erschienen am 31.12.2016



Das Stadion Zwickau: Für maximal 21,5 Millionen Euro brutto laut Stadtratsbeschluss (Gibt es eigentlich schon eine Schlussrechnung?) hat die Kreisstadt eine schmucke Arena bekommen, wie sie übrigens schon in Halle/Saale gebaut wurde, nur ohne Ecken. Einweihung war am 22. August mit dem ausverkauften Pokalspiel des FSV Zwickau gegen den Hamburger SV (0:1). Die Rot-Weißen haben es als Hauptmieter auch maßgeblich in der Hand bzw. auf dem Fuß, ob sich das Stadion rechnet. Dazu sollte das Team nächste Saison gegen St. Pauli, Aue oder Magdeburg um Punkte kämpfen und nicht gegen Bautzen, Neugersdorf und Fürstenwalde. Denn die Miete an die Stadionbetriebsgesellschaft bemisst sich bekanntlich nach Ligen-Zugehörigkeit.

Der Geldsegen: Für die Glauchauer Innenstadt einschließlich Doppelschloss wird es auch in den nächsten Jahren Fördermittel geben. Das Stadtzentrum wurde ins Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. Der Bescheid kam Anfang September. Zunächst bis 2020 stehen 3 Millionen Euro zur Verfügung. Glauchau ist damit aber nichts Besonderes: Auch andere Städte im Landkreis - allen voran Zwickau - profitier(t)en schon von dem Programm. Die Kreisstadt unter anderem bei der Sanierung des Gewandhauses, wegen der das Theaterensemble seit diesem Jahr an mehreren über die Stadt verteilten Spielstätten auftreten muss.

Die Tomoffel: Züchter kommen auf die verrücktesten Ideen. Und die von Manfred Reichenbach war noch nicht mal die kurioseste. Zumindest ist er nicht der erste, der Kartoffel und Tomate zur Tomoffel vermehlte (das ist kein Fehler, sondern ein Wortspiel). Doch ein Beitrag in der "Freien Presse" Ende Juli bescherte dem 83-jährigen Gartenprofi einen Riesenansturm an Interessenten. Der Weg zur kompletten Mahlzeit ist für Reichenbach allerdings noch unvollendet. Vielleicht kann er sich ja mit einem Tierzüchter zusammentun und nächstes Jahr die erste Schnitzoffel wachsen lassen. Darüber würden wir ebenfalls berichten.

Die Landesausstellung in Zwickau: Eigentlich war die Posse um die Schau zur sächsischen Industriekultur schon fast bei den Flops gelandet, doch dann im September die Überraschung: Die Ausstellung findet 2020 doch statt - und wie früher schon einmal geplant mit Zwickau als zentralem Ort. Hergerichtet wird dafür der Audi-Bau, von dessen Existenz viele vorher noch nie etwas gehört hatten. Es gibt ihn aber wirklich. Am 4. Januar ist dort großer Bahnhof mit Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) und Vorstellung des Ausstellungsträgers. (sf/sto/rdl)