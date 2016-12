Denksport in der Küche: Der König schlägt die Dame

Einmal pro Woche gibt ein Hohenstein-Ernstthaler Senior einem Schüler-Quartett Privatunterricht im Schach. Die Talente sind inzwischen in der Region gefürchtete Gegner.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 28.12.2016



Hohenstein-Ernstthal. An jedem Mittwochnachmittag wird in der Küche von Ulrich Wünsch der Tisch abgeräumt. Für die Hausfrau heißt das: Zwangspause einlegen. Denn von 15.30 bis 17 Uhr schiebt eine reine Männerrunde aus vier Schülern und einem Ruheständler Schachfiguren über die 64 Felder.

Während die Schüssel mit Nüssen, Chips oder Keksen die Runde macht, rauchen die Köpfe. Bei dem Schüler-Quartett, das Wünsch einmal pro Woche zur privaten Schach-Trainingsstunde einlädt, handelt es sich quasi um die Supertalente seiner Nachwuchsarbeit. Seit Jahren bringt der Senior Schülern der Grundschule Callenberg in Langenberg das Schach-Abc bei. Im Ganztagsangebot betreut Wünsch derzeit 34 junge Schachspieler. Obwohl Marius Kreher aus Langenberg und Jakob Matthäi aus Hohenstein-Ernstthal inzwischen das Gymnasium besuchen, kommen die beiden Elfjährigen jeden Mittwoch zum Trainieren vorbei. Leon Chris Ehrig aus Langenchursdorf und Max Maraschek aus Grumbach, beide elf Jahre alt, verstärken die Truppe. "Sie alle sind Talente, aus denen mal was werden kann. Inzwischen sind sie schon Mitglieder der USG Chemnitz und spielen in Mannschaften mit", sagt Ulrich Wünsch. Er ist stolz auf seine Truppe, die im vergangenen Jahr erstmals an den offenen Chemnitzer Schulmeisterschaften teilgenommen und dort gegen 14 weitere Teams auf Anhieb den Titel geholt hat. Für Ulrich Wünsch war das Grund genug, seine Talente noch ein bisschen intensiver zu fördern. "In der Schule ist dafür nur eine Dreiviertelstunde vorgesehen. Das ist eigentlich zu kurz, um ihnen Strategien beizubringen", sagt er.

Zum Beispiel müssen seine Schützlinge um die 15 Eröffnungen beherrschen und sich dann auf einige spezialisieren. "Sie lernen beim Schach auch etwas fürs Leben, zum Beispiel logisches Denken und mit Niederlagen umzugehen", sagt Wünsch. Ehrgeiz haben alle vier, und ihre Niederlagen halten sich zahlenmäßig eher in Grenzen. Leon Chris Ehrig ist Kreismeister in der U 12, setzte sich gegen 13 Konkurrenten durch. Eigentlich war er für die U 10 qualifiziert. "Aber da wäre er völlig unterfordert gewesen", sagt sein Übungsleiter. Gegen Papa Holger gewinnt der Neunjährige jetzt häufig. Auch die anderen sind topfit. Leon Chris Ehrig und Jakob Matthäi haben bei Turnieren in der U 16 schon alles gewonnen. Jakob spielt mit der Mannschaft in der Bezirksliga U 16. Wünsch schickt seine Truppe außerdem in der Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft der U12 und U16 ins Rennen. Außerdem liegen die Burschen bei den Chemnitzer Schulschachmeisterschaften nicht nur in der Mannschaftswertung vorn. Leon Chris Ehrig (Platz 1), Jack Vogel (2) und Max Maraschek (4) zeigten der Konkurrenz die Harke.

Auch beim traditionellen Chemnitzer Adventsturnier zeigten die Jungs Stärke. Jakob Matthäi siegte in der Gruppe der Leistungsstarken souverän, Marius Kreher wurde Dritter und Leon Chris Ehrig Vierter. In der Gruppe U12 holte Johann Nebel von der Grundschule Callenberg bei 29 Teilnehmern immerhin den fünften Platz.