Depot 2 empfangsbereit: Museum holt Besitztümer zurück ins Haus

Das zweite Lager im Erdgeschoss des Textil- und Rennsportmuseums ist seit wenigen Tagen mit neuen Regalen bestückt. Künftig werden dort auch Dinge aus dem alten Stadt- museums aufbewahrt.

Von Andreas Tröger

erschienen am 27.12.2016



Hohenstein-Ernstthal. Besucher der Ausstellungshallen an der Antonstraße in Hohenstein-Ernstthal haben davon wenig mitbekommen: von der Heidenarbeit, die die Mitarbeiter im Textil- und Rennsportmuseum in diesem Jahr hinter den Kulissen bewältigt haben. Die alten Regale aus DDR-Zeiten im Depot 2 im Erdgeschoss mussten leergeräumt, ihr Inhalt in die neue hochmoderne Rollregal-Anlage im benachbarten Depot 1 umgelagert werden. Das bedeutete, die gesamte Textilsammlung, unter anderem Tausende Muster und Zeichnungen für Tisch- und Diwandecken, Wandbehänge und vor allem von Möbelstoffen, die einst in Betrieben der Karl-May-Stadt produziert worden waren, aus alten Kartons in rund 1000 neue für Museumsbelange zertifizierte Spe- zialbehältnisse umzupacken - sortiert nach sogenannten Sachgruppen, wie Museumsleiterin Marina Palm erklärt. Mehr als 15 solcher Unterscheidungsmerkmale habe man. Die sollen das spätere Auffinden der Exponate erleichtern. Beispiele für solche Sachgruppen sind Strümpfe (das Museumsinventar umfasst 2000 Stück vor allem aus Oberlungwitzer Produktion), Wandbilder, Tischdecken, Dekostoffe, Wäsche/Trikotagen (dazu gehören Bademoden, Unterwäsche aus früheren hiesigen Betrieben wie Vinora oder Rosveta), Handarbeiten, Accessoires wie Schuhe, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Regenschirme und, und, und ... Darunter finden sich durchaus ein paar Schätze. "In der Sachgruppe Mode haben wir zum Beispiel ein Hochzeitskleid aus einer Hohenstein-Ernstthaler Fabrikantenfamilie um 1907", sagt Marina Palm.

Wegen der umfangreichen Sortier- und Umräumaktion habe man in diesem Jahr auf die Sonderausstellung zu Weihnachten verzichtet. "Wir haben den Platz einfach gebraucht." Jetzt ist jedenfalls das freigewordene Depot 2 mit den neuen Regalen ausgestattet. 60.000 Euro, die Hälfte aus Fördertöpfen, hat die Stadt dafür ausgegeben. "Da finden die bislang aus unserem Haus ausgelagerten Bestände Platz", sagt Marina Palm. Das seien etwa Sammlungen zur Geschichte des Sachsenrings wie Plakate, Pokale, Souvenirs. Aber auch Reste von Exponaten des 1964 geschlossenen Stadtmuseums: Altes Haushaltsgerät, schriftliche Dokumente, Handwerkszeug, alte Innungstruhen, Spielzeug, Maschinen, Kleinmaterialien. Auch große Modelle vom Hohensteiner und vom Ernstthaler Marktplatz. "Vieles ist nach der Museumsauflösung in alle Winde zerstreut worden", weiß Palm. Manches habe man aber nach der Wende noch auf den Dachböden im Rat- und im Stadthaus wieder- gefunden.