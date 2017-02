Der KZ-Häftling aus Auschwitz mit der Nummer 105027

Justin Sonder erzählte in der Sachsenring-Oberschule über die grausame Zeit im Lager. Wie reagierten die Schüler darauf?

Von Pamela Geissler

Hohenstein-Ernstthal. Der 91-Jährige Justin Sonder überlebte als Jugendlicher das KZ Auschwitz. Über die schrecklichen Erlebnisse in dem Lager berichtet er heute jungen Menschen - er ist einer der letzten lebenden Zeitzeugen. Gestern besuchte er die Sachsenring-Oberschule in Hohenstein-Ernstthal.

Sonder kommt seit sechs Jahren an die Schule, spricht vor den jeweiligen neunten Klassen. Gemeinschaftskunde-Lehrerin Denise Kalka organisiert diese Gespräche. Warum ist Justin Sonder, der Holocaust-Überlebende, mit seinen 91 Jahren immer noch unterwegs? "So etwas darf nie wieder passieren", lautet seine Antwort. Deshalb müssen die jungen Menschen von heute wissen, was damals passiert ist. Vor kurzem hat der Stadtrat von Chemnitz beschlossen, ihm die Ehrenbürgerschaft zu verleihen.

Die 15-jährigen Schülerinnen und Schüler zeigten große Ehrfurcht vor dem Treffen mit dem Zeitzeugen. "Natürlich haben wir die Schüler auf das Gespräch vorbereitet, um ihnen auch Ängste zu nehmen", sagte ein Lehrer. So schauten die Schüler vorab einen Film über das Lager in Auschwitz. Danach überlegten sich die Schüler Fragen, die sie Justin Sonder dann später im Gespräch stellen wollen. Der 91-Jährige sitzt vor den 50 Mädchen und Jungen der neunten Klassen. An der Tafel hat Sonder seine Häftlingsgarnitur gehängt. Und schließlich fragen die Mädchen und Jungen ihren Gast, was sie bewegt. Mit dabei ist ein Fernsehteam vom MDR, das eine Dokumentation über den ehemaligen KZ-Häftling dreht. Die erste Frage kommt etwas überraschend: Ob es denn auch schöne Erlebnisse in Auschwitz gab, will ein Schüler wissen. Zuerst verneint Justin Sonder. Doch dann erzählt er vom ersten Konzert in seinem Leben, das er gehört hat. Musiker im Lager, die Franz Liszt spielten. Daran erinnert er sich noch genau. "Doch das war in den letzten Monaten des Krieges. Da war alles schon etwas gelockert", sagt der 91-Jährige, der heute mit seiner Frau in Chemnitz auf dem Kaßberg lebt.

"Ist es Ihnen unangenehm, über diese Zeit zu sprechen?", lautet die zweite Frage. Nein, so die Antwort des ehemaligen Häftlings. Die Berichte aus dieser schlimmen Zeit gehören jetzt zu seinem Leben, die Aufklärung über den Holocaust ist wichtig. "Pogrome, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus haben in unserem Land nichts zu suchen", sagt der 91-Jährige.

Aufgeschlossen, auch neugierig reagieren die Schüler auf die Erlebnisse des ehemaligen KZ-Häftlings. Viele Fragen zu Themen wie Krankheiten und Tagesablauf im KZ, aber auch zu Fluchtversuchen stellen die Schüler dem Zeitzeugen. Der gebürtige Chemnitzer nimmt sich Zeit zum Erklären und hat auch keine Scheu, die auf seinen Unterarm tätowierten Ziffern 105027 zu zeigen: seine Häftlingsnummer. Auch auf die Frage, was er von einem Verbot der NPD hält, antwortet er. Justin Sonder ist für das Verbot: "Parolen wie die der NPD sollen kein Teil des friedlichen Deutschland sein." Er mahnt die Neuntklässler Acht zu geben und mit Mitschülern über Rechtsradikalismus zu sprechen.

Auch auf seine Befreiung wird er angesprochen. Es war der 23. April 1945 auf einem der Todesmärsche. Als die amerikanischen Panzer mit dem weißen Stern auftauchten, so Sonder, war die Stunde der Befreiung gekommen. "Jedes Jahr feiere ich den 23. April wie meinen zweiten Geburtstag", sagt er.

Nach der Befreiung und dem Krieg wurde er Kriminalpolizist. Damals war er 23 Jahre. Er war der jüngste Kriminalpolizist Sachsens, so der Rentner. Die Blumen, die er gestern überreicht bekam, will Justin Sonder seiner Frau schenken.