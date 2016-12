Der Traum von den Luxusvillen

Eine junge Immobilien- Maklerin lernt das Leben der Reichen auf Mallorca kennen - im Rahmen einer Fernsehsendung, die der Sender Vox produzierte.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 22.12.2016



St Egidien. Marmorböden, eine große Terrasse, ein Pool im Garten und direkter Blick aufs Meer: Von mediterranen Traumvillen kann die Immobilienmaklerin Felicia Häner aus St. Egidien normalerweise nur träumen. Normalerweise.

Neulich hatte der TV-Sender Vox sie zu einer besonderen Reise eingeladen: Zwei Wochen lang konnte die 25-Jährige das Leben der Superreichen in ihren Luxusanwesen auf Mallorca kennenlernen. Ende November ging es für Felicia Häner und drei weitere Kandidaten aus Deutschland auf die Mittelmeerinsel zu Marcel Remus. Der Top-Makler hat den Kandidaten für die Vox Sendung "Mieten, kaufen, wohnen" eine Art Kurzpraktikum angeboten und ihnen die Arbeit in der Beletage der Maklerbranche vorgeführt.

Marcel Remus ist über die Branche hinaus bekannt, auch für die exklusiven Partys in seiner Luxusvilla in Strandnähe, auf denen Promis, wie Elton John oder Paris Hilton die Schampusgläser klingen lassen. Vom beschaulichen Dorf in die Glamourwelt, einmal in der Champions League des Immobilienmarktes mitspielen. So kann man die Idee der Vox-Sendung beschreiben. Wann die Folge laufen soll, in der Felicia Häner mitmacht, steht derzeit noch nicht fest, wie ein Sprecher des Senders gestern mitteilte.

Fest steht aber der Vorsatz der Nachwuchsmaklerin: "Es ist ein absoluter Traum, auf so einem Niveau zu arbeiten. Ich will versuchen, dass das bei mir auch mal klappt. Diese Sendung könnte ein Schritt in diese Richtung sein."

Die Villen, die Marcel Remus auf Mallorca an steinreiche Männer und Frauen bringt, kosten mindestens eineinhalb Millionen Euro. Eine Grenze nach oben gibt es nicht. Auf einem Werbeplakat seiner Firma posiert der Makler im feinen Anzug mit Pferden. Bei den Dreharbeiten hat er sich aber lässig mit Turnschuhen und Shirt in seinen Sportwagen geschwungen.

"Fünf Millionen hat die teuerste Villa gekostet, die wir uns angeschaut haben", erzählt Felicia Häner, die während der Dreharbeiten durchaus einige Facetten von Marcel Remus spektakulärem Lebensstil kennengelernt hat. "Wir waren schick essen, haben uns angeschaut, wie er arbeitet, das war natürlich alles Premium-Klasse", erinnert sich die 25-Jährige. Dass sie jetzt erst einmal wieder Interessenten für Wohnblöcke und sanierte Fachwerkhäuser in St. Egidien und Umgebung finden muss, stört sie nicht, im Gegenteil. "Meine Arbeit macht mir Spaß, ich habe gute Objekte im Angebot", sagt sie. Je nachdem, wie die Sendun ankommt, könnte die Nachwuchsmaklerin wohl wieder einen Auftritt vor der Kamera haben: Nämlich dann, wenn Marcel Remus im Sommer wieder seine legendäre Promiparty schmeißt.