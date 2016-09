Der geheimnisvolle GÃ¶nner

Der geheimnisvolle Gönner

Der 1946 verstorbene Fabrikant Hermann Ende vermacht der Stadt Hohenstein-Ernstthal jedes Jahr immer noch 50.000 Euro. Wie ist das möglich?

Von Anne Schwesinger

erschienen am 17.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. Wer ist dieser Mann, aus dessen Vermögen jährlich mehrere tausend Euro in Projekte der Stadt Hohenstein-Ernstthal fließen?

Erst diesen Sommer schenkte die Hermann-Ende-Stiftung dem Jugendblasorchester der Stadt ein Schlagzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Mit einer fünfstelligen Summe wurde die Sanierung der Orgel der Hohensteiner Christophorus-Kirche unterstützt, zudem der Innenanstrich der Trinitatis-Kirche gefördert. Die Liste der Begünstigten ist lang. Im Jahr kommen da rund 50.000 Euro zusammen mit denen etwa zehn Projekte unterstützt werden, so Heinrich Hiersemann (76), Vorstand der Hermann-Ende-Stiftung.

Hermann Ende war Besitzer einer Textilfabrik an der Herrmannstraße. Als Fabrikbesitzer und Parteimitglied wurde er am 2. August 1945 verhaftet. Die Sowjets brachten ihn in das Lager Mühlberg bei Torgau an der Elbe. "Es ist nachgewiesen, dass gegen die dort Einsitzenden nichts vorlag", so Heinrich Hiersemann. Seine Unschuld wurde zudem nach der Wende im Rahmen der Rückübertragungs- und Entschädigungsverfahren bewiesen, erklärt Hiersemann. In dem Lager starb Hermann Ende ein Jahr nach der Einlieferung 1946. Das genaue Todesdatum ist nicht bekannt. Da das Ehepaar Ende keine Kinder hatte, bestimmte Ehefrau Klara in ihrem Testament, dass ihr gesamtes Vermögen einer Stiftung zufließen sollte. Diese sollte den Namen ihres Mannes tragen. So wurde 1966 die Hermann-Ende-Stiftung im oberschwäbischen Biberach gegründet, in dem Klara zuletzt gelebt hatte. Die DDR-Regierung jedoch erkannte die Stiftung nicht an. Deshalb konnte erst nach der Wende Geld nach Hohenstein-Ernstthal fließen. 2002 wurde der Sitz der Stiftung schließlich in die Karl-May-Stadt verlegt.

Welche Projekte unterstützt werden, entscheidet der Vorstand. Der besteht aus zwei Ehrenamtlichen: Arnold Stauss, ein westdeutscher Banker, und Heinrich Hiersemann. Der gebürtige Mittelbacher war Bürgermeister von Mutzschen bei Grimma, zudem stellvertretender Landrat.

Seit 35 Jahren lebt er in Hohenstein-Ernstthal. Seine Frau Petra Hiersemann sitzt für die Unabhängige Liste im Stadtrat. "Auch über sie erfahre ich, wer gerade in der Stadt zu knaupeln hat. Dann gehe ich hin und schaue mich um", so Hiersemann. Neben städtischen Projekten wird im Sinne des Stifters die Jugendarbeit gefördert, der Jugendclub "Off is" oder der CVJM, zudem das Textil- und Rennsport-Museum. "Das Stiftungsvermögen reicht ewig", sagt Hiersemann und erklärt: Eine Stiftung ist verpflichtet, einen Grundstock an Kapital zu erhalten. Die Erträge des angelegten Geldes müssen jedes Jahr restlos ausgegeben werden. Finanzamt und Stiftungsbehörde kontrollieren das.

Den Endes gehörten auch einige Grundstücke, so das Areal des Hermann-Ende-Parkes. Die Stiftung verzichtete auf die Rückübertragung.