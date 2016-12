Die Bauernsiedlung am "Pflug"

Kreisgeschichte(n): Woher Westsachsens Städte und Gemeinden ihre Namen haben. Teil 30: Rödlitz.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 21.12.2016



Rödlitz. Vor 846 Jahren sah in Rödlitz eigentlich nichts so aus wie heute. Nichts, bis auf eine Kleinigkeit: Der schmale Bach, der zwischen den Hügeln durchs Tal plätschert, den gab es schon im Jahr 1170. Historiker glauben, dass das Ortsgebiet ungefähr in diesem Jahr besiedelt wurde. Und unter den slawischen Siedlern, die in Zwickau lebten, war dieser kleine Bach schon als Rödlitz bekannt.

Aber warum Rödlitz? Die Heimathistorikerin Ursula Querengässer hat da eine Vermutung. Sie hat die wichtigsten Rödlitz-Episoden für die Chronik des Ortes aufbereitet. In vielen Punkten beruft sich die Chronistin dabei auf die Forschungen von Karlheinz Hengst, der bis 1999 deutsch-slawische Namenforschung an der Universität Leipzig betrieben hat. In seinem Buch "Die Ortsnamen der Kreise Glauchau, Hohenstein-Ernstthal und Stollberg" von 1964 schreibt Hengst: "Rödlitz" komme vom slawischen "Radlo", was so viel wie "Pflug" bedeutet. Den Bach habe die slawische Sprachgemeinschaft also demnach metaphorisch als einen Pflug beschrieben, der sich durch die Landschaft gräbt. "Der Bach durch Rödlitz fließt tief unten am Hang, er hat also sein Bett gleichsam tief in den Boden gepflügt", sagt Ursula Querengässer.

Natürlich stecke in solchen Herleitungen immer ein wenig Spekulation. "Einen handfesten Beweis von jemandem, der sich das ausgedacht hat, haben wir nicht, aber für mich klingt die Erklärung plausibel", erklärt Querengässer. Die ersten Siedler auf dem Ortsgebiet seien aber keine Slawen gewesen, sondern Franken. Dann kamen Rodungsbauern aus dem Westen des Reiches dazu. Laut einer Mitteilung des Dresdner Staatsarchivs soll diese Besiedlung sich um 1170 ereignet haben. Und damit auch Menschen in anderen Ortschaften eine Vorstellung davon bekommen konnten, wo die Siedlung der Rodungsbauern und Franken lag, wurde sie nach dem Bach benannt, so die Heimatkundlerin. Und die Siedlung blieb erst mal ein paar Hundert Jahre bäuerlich. "Redlicz war ein Bauerndorf, dies sehen wir auch an den Ansässigen aus dem Schönburgischen Erbzinsbuch aus dem späten Mittelalter. 18 Bauern wurden namentlich aufgeführt", so Ursula Querengässer.

Erstmals urkundlich erwähnt ist Rödlitz in einer Niederschrift der Zwickauer Franziskanermönche von 1460. "Roddelicz", hieß es da, sei ein Teil der "Terminey Stollberg". Eine Terminey war ein Bezirk, in dem die Franziskanermönche um Almosen gebettelt haben. "Der Franziskanerorden musste ja festlegen, woher Abgaben kommen konnten", sagt Ursula Querengässer. Bei der ersten urkundlichen Fixierung von Rödlitz ging es am Ende also ums Geld.

So wie sich Sprache im Laufe der Jahrhunderte ändert, so hat sich auch die Schreibweise von Rödlitz geändert. In früheren Schriftstücken taucht der Ort auf als Redlicz (1286, 1320), Roddelicz (1460), Redlicz (1470/80), Rodlitz (1493), Rodelitz (1542), Rädelitz (1591), Rödelitz. Die Version "Rödlitz" ist erstmals im Jahr 1720 dokumentiert. Sie hat sich bisher noch nicht geändert.