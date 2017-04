Die Gesichter des Holocaust

Künstlerin Isolde Roßner aus Hohenstein-Ernstthal zeigt ihre Porträts von Überlebenden der Juden-Verfolgung jetzt zum ersten Mal in der Region. Das ist eine Chance.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 08.04.2017



Hohenstein-Ernstthal/Lichtenstein. Kein Rathaus, keine Behörde, keine Galerie und keine Schule in der Gegend zeigt bisher diese bewegenden Bilder mit dieser großen Tragweite. Kein öffentliches Interesse? Es ist eine Kirche, die die Porträts von Holocaust-Überlebenden, gemalt von Isolde Roßner, nun zum ersten Mal in Westsachsen zeigt.

Heute Abend wird die Ausstellung mit den Bildern der Hohenstein-Ernstthaler Künstlerin in der Lutherkirche in Lichtenstein eröffnet. Dem Engagement von Gotthard Keilberg, Mitglied im Kirchenvorstand, ist es zu verdanken, dass die Porträts zum ersten Mal in der Gegend gezeigt werden. "Es ist eine Chance, auch junge Menschen mit dem Thema in Berührung zu bringen", sagt er. Als die Ausstellung in dieser Woche in der Kirche aufgebaut wurde, waren neben der Künstlerin Isolde Roßner auch ein Gymnasiast aus Lichtenstein und ein junger Filmemacher aus Israel dabei, der gerade durch Deutschland reist und zur Zeit Gast des Trägervereins der evangelischen Oberschule Gersdorf ist. Vor den Bildern kommen die beiden ins Gespräch. Der junge Mann aus Tel Aviv: "Hinter den Gesichtern sehe ich meine Großeltern und Urgroßeltern." Er ist gewissermaßen auf Besuch im Land der Täter. Was bewegt ihn in diesen Augenblicken? "Die wichtigste Frage für mich ist: Was kann man tun, damit so etwas nicht wieder passiert?" Auch Max Schuster aus einer neunten Klasse des Schneidergymnasiums sieht gebannt auf die Bilder. Die Gesichter der Holocaust-Überlebenden: ausdruckslos. "Ja, diese Leere in diesen Augen", sagt der Junge. "Was ich nicht verstehe, warum damals in diesem sogenannten Dritten Reich so viele Menschen tatenlos zugesehen haben, als all das passiert ist", erzählt Max Schuster. Der deutsche und der israelische Junge reden angeregt miteinander, damit ist ein Zweck der Ausstellung erfüllt.

Isolde Roßner hat mit ihrem Mann bereits mehrmals Israel besucht. Die Arbeiten zu dem Zyklus "Die den Holocaust überlebten", sind im vergangenen Jahr in Hadera, einer 77.000 Einwohner zählenden Stadt entstanden. Das Ehepaar arbeitete freiwillig bei der Sanierung des "Cafes Europa" mit, einer Begegnungsstätte für Holocaust-Überlebende. Dort lernte es mehrere Besucher kennen. Nicht alle waren freundlich zu den Deutschen, einmal wurden sie als Nazis beschimpft. Als Isolde Roßner einige von ihnen malen durfte, stellte sie fest, dass man den Menschen noch die Leiden, die sie entweder in den Konzentrationslagern oder auf der Flucht erlitten, anmerkte. "Es war, als würden sie durch einen durchschauen", erinnert sich die Künstlerin.

Im vergangenen Jahr, nachdem die Arbeiten an den Aquarellen beendet waren, fand eine Ausstellung mit den Bildern in der Hohenstein-Ernstthaler Partnerstadt Burghausen statt. Eine Reaktion in unserer Region gab es nicht. Jetzt also die erste Präsentation im Rahmen der "offenen Kirche" in Lichtenstein.