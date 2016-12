Die spannendsten Kriminalfälle 2016

Die Ganoven und Verbrecher schlafen nicht. Auch in diesem Jahr machten sie die Region wieder unsicher - und hielten Westsachsen in Atem. Die "Freie Presse" erinnert an Ereignisse, die besonders in Erinnerung geblieben sind.

erschienen am 29.12.2016



Polizei sucht Reifenstecher: Ein Unbekannter sorgt seit Jahren für Aufsehen in Lichtenstein - schon seit 2005 treibt er sein Unwesen in der Stadt, indem er Autoreifen zersticht. Der Fall ist bisher ungelöst. Auch 2016 hat der Täter wieder viel Schaden angerichtet. Besonders in den dunklen Jahreszeit schlägt der Reifenstecher zu. Allein im Oktober zerstörte er in der Stadt an zehn Autos die Reifen. Die Bilanz der Serie: Von 2005 bis heute waren die Fahrzeuge von rund 450 Personen von den Übergriffen betroffen. Die Ermittler rätseln, haben es aber auch schwer. Obwohl die Polizei eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt hat, gab es bisher keinen einzigen ernstgemeinten Hinweis. (erki)

Gefängnisausbruch missglückt: Eine Meuterei hat sich am 10. Oktober kurz vor Mitternacht in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zwickau ereignet. Ein Häftling hatte aus einer Zelle heraus um eine Kopfschmerztablette gebeten. Als ihm ein 53-jähriger Beamter das Medikament durch die Essensklappe reichen wollte, wurde er von einem anderen Häftling von hinten mit einem Tischbein niedergeschlagen und schwer verletzt. Dieser und ein weiterer mutmaßlicher Täter waren zuvor unbemerkt durch die schmale Essensklappe ihrer Zelle herausgeklettert, nachdem sie den Schließkeil mit einer Säge durchtrennt hatten. Ihr Ziel: Sie wollten aus der JVA ausbrechen. Die Jugendlichen, die angesichts der schweren Verletzungen des Beamten erschraken, brachen die Tat allerdings ab. Laut JVA-Leiter Andreas May wäre ihre Flucht sowieso missglückt, da sich am Schlüsselbund des Beamten gar nicht alle dafür nötigen Schlüssel befanden. Inzwischen wurden die Essensklappen verkleinert und die Mauern mit Metallgittern gesichert. Außerdem geht nun kein Beamter mehr nachts allein zu den Gefangenen. Bei einem Schuldspruch drohen den Beteiligten bis zu zehn Jahre Haft. Ines Leonhardt, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau, rechnet damit, dass die Ermittlungen zur Gefangenenmeuterei im Januar abgeschlossen werden. Wann der Prozess stattfindet, sei noch völlig offen. (vim)

Diebesbande geschnappt: Eine siebenköpfige Einbrecherbande hat rund um Werdau und Crimmitschau fast alles geklaut, was nicht niet- und nagelfest war, zum Beispiel zentnerweise Buntmetall, Mopeds und Laptops. Die Langfinger wurden jedoch geschnappt. Es kam heraus, dass sie mit den Diebstählen ihren Drogenkonsum finanzierten. Eine der Tatverdächtigen war so dreist, dass sie noch in der Woche, in der der Prozess gegen sie stattfand, einen weiteren Einbruch beging. Unter dem Diebesgut befand sich auch ein Laptop samt Doktorarbeit auf der Festplatte. Bisher wurden zwei Täter zu Haftstrafen verurteilt. Die Prozesse gegen die anderen fünf fanden noch nicht statt. (kru)

Diebstahl verhindert: Gut, wenn zwei Müllmänner alles im Blick haben. Bei einer Tour mit ihrem Fahrzeug durch Werdau-Leubnitz am 9. Mai fiel Sven Morgenstern und Arnd Strobach ein Mann auf, der eine schwere Maschine durch die Gegend zog. "Er schaute sich immer wieder unsicher nach allen Seiten um. Das kam uns verdächtig vor", erinnert sich Sven Morgenstern. Durch den Rückspiegel des Müllautos merkten sich die Männer, in welchem Haus der Verdächtige verschwand. Dann machten sich die beiden auf den Weg nach Leubnitz zu einer Baustelle und fragten nach, ob man dort eine Betonschneidemaschine vermisse. Und: Tatsächlich, so eine Maschine fehlte. Die Müllmänner alarmierten schließlich die Polizei, die den polizeibekannten Dieb stellte. Für ihre Umsicht wurden sie ausgezeichnet. (rdl/kru)

Schafe getötet: Der spektakulärste Waldenburger Kriminalfall dieses Jahres wird wahrscheinlich ungelöst bleiben. Ende September waren auf einer Koppel im Grünfelder Park vier Kamerunschafe durch Genickbruch getötet worden. Für den Besitzer war das vor allem deswegen ein Verlust, weil es sich dabei neben einem Mutterschaf um drei Lämmer handelte. Bisher jedoch führten die Ermittlungen der Polizei nicht zu den Tierhassern. Ende November schlossen die Polizisten die Akte - weder die Zeugenaufrufe in den Medien noch die bei den eigenen Ermittlungen gefunden Hinweise hatten zu einer konkreten Spur geführt. Das lag wohl auch daran, dass am Tatort keine Spuren entdeckt werden konnten. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob die Ermittlungen endgültig eingestellt werden. (nkd)

Kampfsportlerin überfallen: Für Entsetzen hat der Überfall auf eine junge Frau im August gesorgt. Die 24-jährige Studentin war nahe der B 180 zwischen Waldenburg und Callenberg mit ihrem Labrador spazieren, als sie von einem Mann überfallen und schwer verletzt wurde. Der Mann hatte versucht, die Frau in sein Auto zu zerren. Weil sie eine erfahrene Kampfsportlerin ist, konnte sich die Studentin erfolgreich wehren, musste aber im Krankenhaus behandelt werden. Kurze Zeit nach der Tat stelle sich der Mann selbst bei der Polizei. Wie die Staatsanwaltschaft vergangene Woche mitteilte, wurde gegen den Mann aus Callenberg Anklage wegen versuchter besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung erhoben. Ende Januar wird voraussichtlich der Prozess beginnen. Der Callenberger sitzt nach wie vor in U-Haft. (jla)

Tram-Prügler muss ins Gefängnis: Ein 31-Jähriger hatte vier Tage vor Heiligabend 2015 eine Straßenbahn-Fahrerin in Zwickau derart attackiert, dass sie wochenlang krank geschrieben war. Ein Fahrgast hatte sie zuvor um Hilfe gebeten, weil ein Mann pöbeln und mit Schuhen auf den Sitzen lümmeln würde. Als die Tramfahrerin den Fahrgast am Neumarkt aufforderte, die Füße runterzunehmen, beschimpfte er sie und bedrohte die Frau. Dann sprang er hoch und trat ihr mit den Füßen in den Bauch. Bereits ein Jahr zuvor hatte der Zwickauer einen anderen Straßenbahnfahrer attackiert. Ende November ist der 31-Jährige zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. (upa)

Überfall bleibt rätselhaft: 2016 wurde einer der Aufsehen erregendsten Kriminalfälle der Region zu den Akten gelegt. Es geht um den Überfall auf eine Sparkassenfiliale in St. Egidien im Jahr 2010. Damals hatte ein kleiner, korpulenter Mann mit Karnevalsmaske 30.000 Euro erbeutet. Er entkam. Im Februar 2016 stand nun ein Verdächtiger vor dem Landgericht, der die gleiche körperliche Konstitution hatte. Obwohl in der Sparkasse ein Tuch mit einer DNA-Spur des Angeklagten gefunden wurde, und der Angeklagte wegen mehrerer Überfälle auf Postfilialen einschlägig vorbestraft war, wurde er freigesprochen. Auf dem Tuch befanden sich nämlich weitere DNA-Spuren. Dazu habe der Bankräuber einen ausländischen Akzent gesprochen. So bleibt der Fall unaufgeklärt. (erki)