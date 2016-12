Digitale Helfer lassen Häuser für ihre Bewohner "mitaltern"

Möglichst lang in der eigenen Wohnung ein selbstbestimmtes Leben zu führen - ein mittelständisches Unternehmen aus Lichtenstein sorgt für die passenden Adjutanten.

Von Andreas Tröger

erschienen am 09.12.2016



Lichtenstein. Frank Brylok hat alles im Blick: Küche, Büro, Bad, die Bibliothek, die Schlafzimmer der Eltern und der Kinder, Pool, Garage und und und. Mit dem Zeigefinger tippt er schnell auf ein paar Felder auf dem großen, berührungsempfindlichen Monitor - in der Fachsprache Touchscreen genannt. Und ändert quasi wie von Geisterhand gesteuert die Szenerie in dem Einfamilienhaus. Jalousien schließen oder öffnen sich, verändern ihre Einstellwinkel, Beleuchtung geht an oder aus, wechselt auf Wunsch auch die Farbe.

Was Frank Brylok demonstriert, ist nur ein Bruchteil dessen, was das System Vicione leisten kann. Die Technologie für sogenannte Gebäudeautomation ist eine Entwicklung der ACX GmbH, der Mutterfirma der in Lichtenstein ansässigen NSC GmbH. Das Unternehmen war 1997 in Zwickau gegründet worden und siedelte sich nach Aufbau der ACX GmbH im Technologieorientierten Dienstleistungszentrum (TDL) in Lichtenstein an. Brylok arbeitet als Vicione-Produktmanager bei NSC.

In dieser Eigenschaft steht er oft mit Interessenten für die Vicione-Technologie an dem großen Touchscreen-Monitor im TDL. Was er von dort nach Belieben zu steuern vermag, wie eben das Licht oder die Jalousie der Balkontür, passiert allerdings ein paar Kilometer entfernt in einem als Luxus-Einfamilien-Villa eingerichteten Musterhaus in Nähe des Planitzer Strandbads in Zwickau. "Dort können unsere Entwickler von der ACX GmbH zugange sein", sagt Brylok. Die IT-Spezialisten und Ingenieure kümmern sich unter anderem um Neu- und Weiterentwicklungen, auch im Auftrag von Großkunden wie Bosch, Envia und anderen.

Mit der Marke Vicione haben die Lichtensteiner seit 2004 ein sehr leistungsfähiges System entwickelt. Die Technologie gilt als eine völlig neue Generation der Haus- und Gebäudeautomation, deren Elemente kombinier- und erweiterbar sind. Weit mehr als 1000 Aufträge verzeichne man bereits, sagt Produktmanager Brylok. Anfragen gebe es mittlerweile aus aller Welt. Aktuell habe man ein Gebäude in der Schweiz ausgerüstet und gestern fertiggestellt. Auch sachsenweit ist in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach technischer Aufrüstung von Häusern gestiegen. Angesichts der demografischen Entwicklung steigt der Bedarf an barrierearmen Quartieren, in denen die älter werdenden Menschen selbstbestimmt leben wollen.

Unternehmen der Wohnungswirtschaft gehören deshalb mittlerweile zu den Hauptkunden der NSC GmbH. Zu ihnen gehört die Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft (ZWG). Diese hat erst am 8. November einen Neubau mit 28 Wohnungen am Neumarkt eröffnet. Statt der klassischen Elektroinstallation entschied man sich für das Vicione-System aus Lichtenstein. Mit Sensoren an der Decke der Zimmer, die nicht nur als Rauchmelder agieren, sondern gleichzeitig auch Raumheizung und Luftfeuchtigkeit überwachen. "Zum Standardpaket in jeder Wohnung gehören außerdem eine Jalousiensteuerung und ein Zentralschalter. Der sorgt dafür, dass beim Verlassen der Wohnung unter anderem auch der Herd ausgeschaltet ist", sagt ZWG-Vorstand Ralf Lenk.

Das System sei sehr vielseitig und flexibel, erlaube die problemlose Anpassung verschiedener Funktionen "je nach den Komfort- und Sicherheitsbedürfnissen der Mieter".

So könne man Bewegungsmelder einbeziehen, die Licht ein- und ausschalten oder auch als Alarmmelder fungieren. Ebenso sei eine Kommunikation der Wohnung nach außen über Notrufe einrichtbar. "Das ist etwa wichtig, wenn es für den Mieter in Richtung Pflege geht", sagt Ralf Lenk. Technisch sei alles möglich, und das erleichtere das Leben in den Wohnungen.

Die Installation des Vicione- Systems habe die Baukosten pro Wohnung um lediglich 3500 Euro erhöht. "Ich bin überzeugt, dass solche Lösungen in naher Zukunft für Neubauten zum wesentlichen Standard gehören werden", erklärt Ralf Lenk.