Dirtbiker in Callenberg: Adrenalin-Kicks nach der Schule

Im Winter kriegt er in Gersdorf die Krise, sagt Markus Puschel. Dann kann er nicht auf die BMX-Strecke nach Callenberg fahren - auf die Bahn, die er mit seiner Clique gebaut hat.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 22.10.2016



Callenberg. Über den Erdhügeln in Callenberg fühlt sich Markus Puschel am wohlsten. Wenn der Dirtbike-Fahrer mit seinem Rad Anlauf nimmt und über die aufgeschüttete Erde fliegt. Oder bei seinen Tricksprüngen kopfüber in der Luft steht.

Eine Kostprobe davon gab es erst vergangenen Samstag, beim "October Jam" auf der Dirt-Strecke "Village Bike 'n' Skate Park" in Callenberg. 20 Kinder hatte er zum BMX-Schnupperkurs auf den braunen Hügeln begrüßt und Tricks vorgeführt. Dazu kamen 30 Jugendliche in den Dirtbike-Park, es gab Essen vom Grill, Chili und Getränke. "Ein super Nachmittag", sagt der 17-jährige Gersdorfer, "wir haben die Saison ein bisschen ausklingen lassen." Der Winter ist für Markus Puschel eine Adrenalinbremse: "Da können wir nicht auf den Erdhügeln fahren, weil wir mit den Reifen sonst die aufgeweichte Bahn kaputt machen."

Bevor die Anlage in Callenberg entstand, hatten Markus Puschel und seine Clique nur die Halfpipe am Stausee Oberwald. Vor zwei Jahren wurde die heruntergekommene Bahn zunächst ersatzlos abgerissen. Wie eine Guerrilla haben sich die Biker darauf in die Wälder geschlagen und sich dort halblegal Rampen zusammengeschaufelt. "Wir haben halt keinen Bock auf Fußball", sagt Markus Puschel. "Was anderes wird hier in der Gegend kaum geboten. Ich persönlich brauche ab und zu diesen Adrenalin-Kick."

Voriges Jahr kam doch noch ein Ersatz für die abgerissene Rampe in Oberwald. Dirt-Biker Oliver Feldmann hatte sich mit Callenbergs Bürgermeister Daniel Röthig (CDU) geeinigt, dass neben dem Sportplatz ein Dirt-Park entstehen soll.

60.000 Euro Fördermittel flossen für die ersten Laster, die Dreck auf das Gelände kippten. Als die Bahn fertig war, haben die Jugendlichen selber weitergebaut, erklärt Markus Puschel. "Oliver hat Baufirmen angerufen und gefragt, ob sie Erde loswerden wollen", erzählt er.

Manchmal hat der Dreck ein bisschen Geld gekostet. Und manchmal haben die Baulaster mit der Erde noch einen Kasten Bier mitgeliefert, weil sie froh waren, den Dreck loszuwerden. In den letzten zwei Jahren ist er jeden Tag vier Stunden über die Erdhügel gejagt, erzählt er. Zwischendurch hat er das Rad weggelegt und zur Schaufel gegriffen. 30 Leute aus der Umgebung haben sich in den vergangenen Jahren regelmäßig zum Fahren und Weiterbauen verabredet, viele davon sind Schüler aus der Umgebung. Die Clique hat sich einen Minibagger und einen Radlader organisiert, um immer neue Sprung- und Landehügel zu bauen. "Die Strecke ist eigentlich nie fertig", sagt Markus Puschel, der bis zum Sommer noch zur Oberschule in Gersdorf gegangen ist.

"Die Unterrichtsstunden haben sich in den letzten ein, zwei Jahren endlos hingezogen", erinnert sich Markus Puschel. In der Mittagspause hat die Whats-App-Gruppe der Biker-Clique auf dem Handy geblinkt. Da wäre der 17-Jährige am liebsten gleich nach Callenberg gefahren. Seit September macht Markus Puschel eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker in Chemnitz und beeilt sich nach Feierabend, um nach Callenberg zu kommen, bevor es dunkel ist. Immer mal wieder zeigen die Jungs bei Veranstaltungen und Wettbewerben auch im Umland, was sie mit den Bikes draufhaben. Inzwischen kann man aber auch die Dirtbike-Strecke in Callenberg gut dafür nutzen, findet Markus Puschel. "Sie ist relativ klein, aber gut geworden", sagt er. "Allemal besser als die Strecke hinter der Turnhalle in Hohenstein." Und auch besser als gar keine.