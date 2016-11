Dresdnerin rettet Riesen-Buch für Lichtensteiner Stadtmuseum

Nach und nach kehren wertvolle Stücke aus der Werkstatt von Barbara Schinko zurück. Jetzt restauriert sie ein monströses Exemplar, das von mehr als 100 Jahren Jacquardweberei erzählt.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 18.11.2016



Lichtenstein. Restauratorin Barbara Schinko weiß nicht genau, wie schwer das Musterbuch aus dem Magazin des Stadtmuseums Lichtenstein ist, das sie gerade in ihrer Werkstatt in Dresden auf Vordermann bringt. "Wir haben es nicht gewogen. Es ist 50 Zentimeter dick und hat fast A2-Format", sagt sie. Aber es bringt mit Sicherheit zwischen 30 und 40 Kilo auf die Waage.

"Das ist tatsächlich eine Schubkarre voll Buch", macht es Konrad Geithner, Vorsitzender des Freundeskreises Stadtmuseum, greifbar. Der Verein hat seit seiner Gründung 2010 rund 30.000 Euro über Spenden und Fördermittel rangeschafft, davon 20.000 Euro wieder in die Restaurierung von Raritäten aus dem Museumsmagazin gesteckt: unter anderem in das "Monsterbuch", das zur Zeit in Dresden restauriert wird, und in ein weiteres, das inzwischen zurückgekehrt ist.

Die Bücher stammen aus den einstigen Webereien A. L. Günther und Paul Zierold. Barbara Schinko kann sich noch genau daran erinnern, als sie die Bücher bei Museumsleiterin Anne-Sophie Berner abholte: "Wir mussten einen Mann von der Straße bitten, uns zu helfen. Wir hätten die Bücher nicht zum Auto schleppen können."

Die Bücher sind Zeitzeugen der Textilindustrie, geben Einblick in die Erzeugnisse von 1870 bis zur DDR-Zeit. In den monströsen Bänden haben die Fabrikanten Hunderte Stoffmuster aus der Jacquardweberei aufbewahrt, vor allem Bezugsstoffe für Möbel. Drei dieser Bände fand der Lichtensteiner Rolf Schubert, ein Nachfahre der 1842 gegründeten Weberei A. L. Günther, beim Aufräumen eines Oberbodens. "Ich wollte, dass sie für die Nachwelt erhalten bleiben", sagt er. Sein Vater hatte die Fabrik in der Glauchauer Straße noch in vierter Generation geleitet. Sohn Rolf ist dem Metier treu geblieben, arbeit noch heute im Stoffgeschäft, pflegt Kontakte nach Italien und Spanien. Er will das Erbe bewahren, hat jetzt eine 60-seitige Chronik über die 175-jährige Firmengeschichte von A.L. Günther im Entwurf fertig. Von den aufgefundenen Musterbüchern schenkte er eines dem Hohenstein-Ernstthaler Textil- und Rennsportmuseum, zwei dem Stadtmuseum Lichtenstein.

Für das Restaurieren dieser beiden Exemplare macht der Verein rund 1600 Euro locker. Beide Bücher befanden sich allerdings in einem bedenklichen Zustand: brüchige Seiten, ramponierter Einband, zum Teil waren die Stoffmuster abgelöst und zerknittert. "Ein Buch war so zerstört, dass wir nur die Seiten, aber nicht den Einband retten konnten", bedauert Barbara Schinko.

Zur Jahresveranstaltung des Freundeskreises präsentierte sie die restaurierten Seiten des ersten Buches den Vereinsmitgliedern. Sie konnten keine Schäden mehr finden. "Und es sieht trotzdem alt aus, genau das ist ja die Kunst", sagt die Restauratorin. Das Verfahren ist kein Geheimnis. Die Seiten aus holzschliffartigem Karton bekommen mit Radierschwamm, Staubsauger und Pinsel eine Grundreinigung. Abgerissene Ecken, Ränder und brüchige Kanten werden mit bis zu acht Lagen japanischen Papiers ergänzt, die Schichten miteinander verleimt und dabei zwischen Filz gepresst. Rundungen und Ecken modelliert die Restauratorin mit dem Skalpell neu. Wasserfarben geben dem neuen Papier den Charme des historischen Dokuments zurück. Auch das zweite Buch, das Riesenexemplar, soll in sechs Wochen fertig sein.