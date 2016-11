E-Golf verstärkt den Fuhrpark

erschienen am 21.11.2016



Bei Meyer Burger Germany im Gewerbegebiet "Am Sachsenring" in Oberlungwitz ist das erste Elektroauto in Betrieb genommen worden. Die Maschine des VW E-Golf leistet 140 PS und schafft voll aufgeladen bei normaler Fahrweise rund 190 bis 200 Kilometer. Dann muss er an die Steckdose. Das neue Betriebsauto wird von mehreren Mitarbeitern für kleinere Dienstfahrten genutzt. Dietmar Koschnick (Foto) ist regelmäßig mit dem E-Golf unterwegs. Der Haustechniker und Fuhrparkleiter bei Meyer Burger Germany arbeitet seit zehn Jahren im Unternehmen. Im Foto schließt er gerade das Auto an die hauseigene Solartankstelle an, die sich im Eingangsbereich befindet. "Als Solarmaschinenbauer ist unser Unternehmen komplett im Umweltbereich tätig. Da wollten wir einfach mal ein Zeichen setzen", sagt Koschnick. Mit den Fahreigenschaften des E-Golf ist der 56-Jährige mehr als zufrieden. "Die Maschine ist absolut spritzig, hat eine enorme Beschleunigung. Für unsere Zwecke ist das Auto einfach optimal." (hpk)