Ein Amt, um sich zum kümmern

Frank Baumann ist Gemeinderat. Und das seit fast 47 Jahren. Zeit, dem Ehrenamt Adieu zu sagen? Nicht jetzt, sagt der 73-Jährige. Er habe noch etwas zu Ende zu bringen.

Von Andreas Tröger

erschienen am 27.01.2017



Hermsdorf. In Frank Baumanns Arbeitszimmer im Haus an der Bachstraße in Hermsdorf hängt eine Ehrenurkunde. Ein ganz besonderes Dokument. Und zwar in zweifacher Hinsicht.

Zum einen ist es ein Dankeschön "für das 40-jährige kommunalpolitische Engagement" des heute 73-Jährigen, ausgesprochen von der Gemeinde Bernsdorf und dem Kreisverband Zwickau des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. Vier Jahrzehnte Arbeit als Bürgervertreter - das dürfte in Westsachsen, wenn nicht gar im gesamten Freistaat, nahezu einmalig sein. Zum anderen aber ist die Urkunde gewissermaßen ein "Fehldruck", Briefmarken-Sammler würden Rarität dazu sagen. Denn an jenem 31. August 2015, an dem Bernsdorfs Bürgermeisterin Roswitha Müller und Kreisverbandschef Steffen Ludwig ihre Unterschrift unter jene Ehrenurkunde setzten, war Frank Baumann tatsächlich bereits 45 Jahre als Gemeinderat in Amt und Würden. "Dafür gab es damals wohl keine passende Urkunde", nimmt der Hermsdorfer diesen "amtlichen Fehltritt" heute locker.

Das war nicht immer so, erinnert sich Ortschefin Roswitha Müller. Es habe die Urkunden tatsächlich nur für 25 oder 40 Jahre Ehrenamt gegeben. "Ich hab's ihm gesagt und gehofft, er sieht mir das nach. Aber so richtig hat's ihm nicht gefallen." Warum? "Weil er eben so ein korrekter Mensch ist."

Korrekt, zuverlässig und vor allem unermüdlich - diese Eigenschaften schätzen die Hermsdorfer und Bernsdorfer an ihrem Frank Baumann. Anders ist es kaum zu erklären, warum der Name des Mannes seit 1970 immer wieder auf den Wahllisten für den Gemeinderat auftaucht und - ohne Ausnahme - immer wieder das berühmte "Kreuzchen" erhält. Erst als Mandatsträger für die LDPD, nach 1990 für die FDP. Liberale Parteipolitik im Gemeinderat? Davon will der gelernte Schlosser und spätere Diplomingenieur für Landmaschinentechnik nichts wissen. "Es geht immer nur um die Belange des Ortes."

Sich kümmern - kaum besser könnte beschrieben werden, wie Frank Baumann seit fast fünf Jahrzehnten sein Tun als Gemeinderat, als Vertreter der Bürger, versteht. Kümmern musste man sich zum Beispiel in den 1970er-Jahren. - Um eine Verkaufsstelle in Hermsdorf zu schaffen. In den Plänen des damaligen Rates des Kreises war die Gemeinde dafür nicht vorgesehen. "Man setzte auf unsere Eigeninitiative", erinnert sich Baumann. Und die Hermsdorfer haben es geschafft, aus einer alten Kneipe, der "Linde", ein Landwarenhaus zu zimmern. "Da halfen viele Bürger mit. Eine Feierabendbrigade etwa hat das Dach zusammengenagelt. Das war damals eine große Leistung."

Kümmern müssen habe man sich auch zu Wendezeiten. "Im Mai 1990 waren Wahlen vorgesehen. Keiner wusste, wie das funktionieren soll", erzählt der Hermsdorfer. Also habe er kurzerhand bei der Adenauer-Stiftung wegen eines Lehrgangs für kommunale Selbstverwaltung nachgefragt. Dass es so etwas gab, wusste er von CDU-Mitgliedern. "Ich durfte teilnehmen, obwohl ich nicht in der CDU gewesen bin." Und Baumann kümmerte sich weiter. Auch 1993, als man dem 800-Seelen-Dorf nahelegte, sich einen Partner zu suchen. "Wir haben uns zu einem Bürgerentscheid entschlossen. 57 Prozent haben sich für Bernsdorf entschieden, und das haben wir dann durchgezogen."

Baumanns Arbeit als Vertreter der Bürger im Gemeinderat wissen längst auch die Bernsdorfer zu schätzen. Seit 2003 hält er dort die Fäden im Arbeitskreis Hochwasser zusammen. "Etwas Vergleichbares gibt es in der Umgebung nicht", sagt Bürgermeisterin Roswitha Müller. Frank Baumann weiß um die Bedeutung seines Gremiums. Man kennt die Gegebenheiten vor Ort, die Erfahrungen der Anlieger, macht Vorschläge für Planungen zum Hochwasserschutz. "Ich will das gern zu Ende bringen", sagt der Hermsdorfer. Erzählt vom Lungwitzbach zwischen Lindenhof-Siedlung und Grobe-Brücke, von Mauerbau und zwei Dämmen, die den Altarm abschotten sollen. Man müsse den Bach vertiefen, Überflutungsflächen schaffen. "Das zieht sich hin." Klingt nicht nach einem Ende für Baumanns Ehrenamt. "Die Legislaturperiode geht bis 2019. Ob ich danach weitermache? Ich weiß es nicht."