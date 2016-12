Ein Jahr nach tödlichem Unfall: 28-Jähriger zu Bewährungsstrafe verurteilt

erschienen am 07.12.2016



Wegen der fahrlässigen Tötung in zwei Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung ist am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal heute ein 28-Jähriger zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, einer Geldstrafe von 5000 Euro, 80 Sozialstunden und einem dreimonatigen Fahrverbot verurteilt worden.

Zuvor hatte der Angeklagte aus Lichtenstein gestanden, in der Nacht des ersten Weihnachtsfeiertages im vergangenen Jahr einen Autounfall zu haben, bei dem zwei seiner Mitfahrer im Alter von 25 und 36 Jahren ums Leben kamen. Die 24-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der damals 27-Jährige Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit von Lichtenstein in Richtung St. Egidien, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch die Kollision kamen die beiden Mitfahrer auf der Rückbank ums Leben. (jrob)