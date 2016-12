Ein Jahr nach tödlichem Unfall: Bewährungsstrafe für 28-Jährigen

In der Nacht des ersten Weihnachtsfeiertags 2015 sind bei einem Autounfall bei St. Egidien zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt saß der Fahrer vor Gericht.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 08.12.2016



Hohenstein-Ernstthal. Vor einem Jahr hat ein schwerer Autounfall zwei junge Männer, 25 und 36 Jahre alt, in den Tod gerissen. In der Nacht des ersten Weihnachtfeiertages wollten sie mit Freunden in Glauchau feiern gehen: Ein 36-Jähriger aus Auerbach im Vogtland, ein 25-jähriger Lichtensteiner - zusammen mit einer 24-jährigen Chemnitzerin steigen sie gegen 22.30 Uhr in den Wagen eines 27-jährigen Freundes aus Lichtenstein.

Auf der Lichtensteiner Straße, kurz hinter der Abzweigung Platanenstraße, drückt der Fahrer aufs Gas. Tempo 70 ist erlaubt, der Honda rast mit rund 100 durch den kleinen Wald. Vor einer Linkskurve gerät das Auto ins Schleudern. Trotz Vollbremsung kommt der Wagen von der feuchten Fahrbahn ab, rauscht in den Graben, überschlägt sich und schlägt gegen einen Baum. Der Fahrer und die Beifahrerin klettern durch das Fahrerfenster ins Freie. Sie kommen mit Verletzungen davon. Allerdings endet der Unfall für die beiden Männer auf der Rückbank tödlich. Sie schlagen so schwer mit den Köpfen gegeneinander, dass sie noch am Unfallort sterben.

Gestern saß der Fahrer des Unfallautos im Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal - angeklagt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung in zwei Fällen und fahrlässiger Verletzung der Beifahrerin. Einem Unfall-Gutachter zufolge war einer der beiden Mitfahrer auf der Rückbank nicht angeschnallt. Ob sein Kopf deshalb tödlich gegen den seines Nachbarn schlug? Darauf könne er sich nicht festlegen, sagte der Gutachter. Die Fahrbahn sei leicht feucht gewesen, wodurch sich der Bremsweg verlängert habe. 51 Meter schlitterte der Honda vor dem Aufprall über die Straße. Das Tempo des Autos: 101,5. Die technische Untersuchung zeigte "erhebliche Mängel" am Fahrzeug - allerdings hätten diese nicht zum Unfall geführt.

Fahrverbot. In seiner Begründung sagte Weber, der Angeklagte hätte den Unfall verhindern können - und wissen müssen, dass die Fahrbahn in dem Waldgebiet an diesem Abend glatt hätte sein können. Vom Entzug des Führerscheins und einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung sah der Richter bei dem bisher nicht vorbestraften Angeklagten allerdings ab. "Es hilft den Betroffenen nicht, wenn wir jetzt noch eine dritte Existenz zerstören", sagte Weber.