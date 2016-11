Eine Meisterin baut meisterliche Krippen

Ab morgen ist im Daetz-Centrum in Lichtenstein die Ausstellung "Andere Länder - andere Krippen" zu sehen.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 17.11.2016



Lichtenstein. Elke Möller hat einen seltenen Beruf. Die 54-Jährige ist Krippenbaumeisterin. Im Jahr 2000 hat sie ihre Meisterprüfung beim 1919 gegründeten Verein Bamberger Krippenschule bestanden. Ihr damaliges Meisterstück ist ein wahres Prachtstück und gehört heute noch zu ihren Lieblingskrippen.

Sie bestreitet die diesjährige, traditionelle Weihnachtsausstellung "Andere Länder - andere Krippen" im Daetz-Centrum Lichtenstein ganz allein. Für den Aufbau der rund 50 Exponate aus ihrer Sammlung brauchte sie zwei Tage. Krippen sind ihr Leben. "Ich baue seit 23 Jahren Krippen und mir gehen die Ideen noch immer nicht aus", sagt die gebürtige Hartensteinerin, die schon als Kind im Schneeberger Heimatmuseum immer wieder staunend vor den unzähligen mechanischen Weihnachtsbergen stand. "Ich bin quasi mit Krippen groß geworden, mein Mann ist außerdem Pfarrer." Heute lebt und arbeitet Elke Möller im einstigen Zisterzienserkloster Volkenroda. Dort leitet sie als Gemeindepädagogin insbesondere die Jugendarbeit. Am Kloster hat das europäische Jugendzentrum ein Domizil. Zu ihren Aufgaben gehört der gesamte Kunst- und Kulturbereich. Inzwischen hat die Krippenbaumeisterin bundesweit mehr als 90 Krippenbau-Kurse gehalten, war damit schon in Schweden und Rumänien unterwegs. "Dabei sind mehr als 1000 Weihnachtskrippen entstanden", berichtet sie. Das Interesse sei stetig gewachsen, inzwischen reist sie von einem Kurs zum anderen, vor allem in Sachsen und Thüringen. Inzwischen bescheinigte ihr auch der Verband der Krippenfreunde Österreich die Fähigkeiten eines Krippenbaumeisters. "Das hat in Deutschland zwar nichts zu bedeuten", sagt sie, ist aber dennoch ein bisschen stolz auf das Innsbrucker Zertifikat.

Ihr erster Eigenbau-Weihnachtsberg darf in keiner Ausstellung fehlen. Damals ließ sie sich von den Schneebergern inspirieren. "Deshalb ist hier auch das Mundloch eines Schachtes zu sehen." Die eigentliche Krippe, die sie im Weihnachtsberg verarbeitet hat, stammt aus dem Jahr 1946. Sie war das Geschenk einer älteren Dame aus der Skatstadt Altenburg. An der Bamberger Schule entdeckte sie außerdem die Guckkasten-Krippen für sich. Ein kleines Kästchen zeigt eine filigran gearbeitete Bamberger Gasse im Winter. Ein anderer Kasten in der Größe eines Fernsehers der 1960er Jahre gibt Einblicke in eine Winterlandschaft mit tiefblauem Nachthimmel. Sie suggeriert geradezu ein Weihnachtsmärchen.

Der Besucher wird in der gesamten Ausstellung eine Chronologie der Weihnachtsgeschichte entdecken. Der Rundgang ist bewusst so aufgebaut, dass er von der Geburt Christi bis hin zur Kreuzigung und Auferstehung führt, also von Weihnachten bis Ostern. Dabei hat Elke Möller vielfältige Materialen verarbeitet. Die Stile reichen von traditionellen orientalischen Darstellungen bis zum modernen Symbol in Styropor. Oder einfach nur eine Wurzel. In der richtigen Perspektive wird die Darstellung "Simeon, der das Jesuskind erkennt" sichtbar. "So etwas im Wald zu finden, dazu braucht man nur ein gutes Holzauge", sagt sie.

Geöffnet ist die Ausstellung "Andere Länder - andere Krippen" täglich 10 bis 17 Uhr.