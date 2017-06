Erdbeerbauer verspricht: Ernte 2017 wird besonders gut

Auf dem Feld in Hohenstein-Ernstthal hat gestern Hochbetrieb geherrscht. Der Chef ist sehr zufrieden. Dabei wäre die Saison beinahe ein Reinfall geworden.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 16.06.2017



Hohenstein-Ernstthal. Erhard Böttcher stemmt die Fäuste in die Hüften. Es ist Donnerstagnachmittag, als er am Rande seines Erdbeerfeldes am Sachsenring steht, dort, wo die Sorten bunt gemischt gepflanzt sind. Die große Halle der Firma Meyer-Logistik ist kaum mehr als einen Steinwurf entfernt. "Sehen Sie nur, wie rot die Erdbeeren sind", freut er sich. Am Montag hat der gebürtige Hohenstein-Ernstthaler die Erntesaison eröffnet.

Seither kommen täglich bis zu 400 Menschen, um von den süßen Früchten zu pflücken, sagt der Bauer. Allein in diesem Moment sind gut 30 Personen auf dem 3,7 Hektar großen Feld unterwegs, legen ihre Ernte in mitgebrachte Körbe und Plastikeimer. Das Kilogramm selbst gepflückter Früchte kostet 2,90 Euro, bei mehr als zehn Kilogramm 2,70 Euro. Böttcher geht in die Knie, knipst eine Erdbeere ab, entfernt die Rosette und steckt das Obst in den Mund. Sein Blick schweift über die Reihen. In gut 100 Metern Entfernung schleppt eine Frau einen Zehn-Liter-Eimer übers Feld. In der entgegengesetzten Richtung schlendern ein Mann und ein Kind, beide in kurzen Hosen, zwischen den Reihen entlang. Die Sonne brennt. Böttcher urteilt über die Frucht: "So muss das schmecken. Sehr gut." Tatsächlich seien die Erdbeeren "in diesem Jahr ganz besonders aromatisch", sagt der Mann, der seit 16 Jahren Erdbeeren zum Selbstpflücken anbietet. "Deutlich aromatischer als im vergangenen Jahr."

Die Frau mit dem Zehn-Liter-Eimer würde das sofort unterschreiben. "Ich komme jedes Jahr hierher", sagt Esther Hengst. "In dieser Saison bin ich sogar schon das zweite Mal da." Die Früchte ihrer Lieblingssorte "Asia" esse sie am liebsten pur. Die Erdbeeren weiter hinten im Feld seien besonders lecker, so die 53-Jährige. "Das liegt daran, dass die meisten Leute vorn in der Nähe des Parkplatzes pflücken und es deshalb dort weniger ganz reife Früchte gibt", erklärt Böttcher. Den Mann und das Kind in den kurzen Hosen hingegen hat es zur Sorte "Sonata" verschlagen. "Die ist perfekt", sagt Josi, das Kind, und setzt sich auf den mit Stroh ausgelegten Pfad neben die Pflanzen. "Bei uns gibt es heute noch Erdbeerkuchen", verkündet die Neunjährige, während ihr Vater Johann Wasmeier weiterpflückt.

Was die beiden nicht wissen: "Beinahe wäre die Saison ein Reinfall geworden", sagt Böttcher. Denn eigentlich bräuchten die Früchte etwa einmal in der Woche einen Regentag. Von März bis Mai sei der Boden aber eher trocken gewesen. "Der Regen zu Pfingsten hat die Ernte gerettet." Wenn das Wetter sich jetzt halte und es gelegentlich in Maßen regne, rechne er mit weiteren rund drei Wochen Erntezeit - und statt der üblichen vier bis fünf Tonnen Ernte pro Hektar mit "mindestens fünf Tonnen pro Hektar, wahrscheinlich etwas mehr".

Laut Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig stehen die Chancen dafür gut: "Es wird die nächsten Tage zwar kühler. Trotzdem erreichen die Temperaturen mindestens 20 Grad Celsius am Tag und sechs, sieben Grad Celsius in der Nacht." Eine gute Nachricht, findet Böttcher. Die wichtigste Vorhersage des Meteorologen ist für ihn aber diese: "Es gibt Regen, aber nicht in riesigen Mengen."