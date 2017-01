Erstes Kind ist ein Mädchen

erschienen am 02.01.2017



Pia heißt das Neujahrsbaby 2017. Gestern Morgen, exakt 7.01 Uhr, war es soweit. Das Mädchen erblickte als erstes Baby in diesem Jahr im DRK-Krankenhaus in Lichtenstein das Licht der Welt. Mama Peggy Klein (29) und Papa Uwe Schulz (29) aus Lichtenstein waren nach einer anstrengenden Silvesternacht überglücklich. Pia ist ein Wunschkind und kam gesund und munter auf die Welt. Das Baby wog kurz nach der Entbindung exakt 3395 Gramm. Das Mädchen ist 51 Zentimeter groß. Obwohl Pia das Neujahrsbaby 2017 ist, hat sich das Mädchen doch gehörig Zeit gelassen. "Termin war eigentlich schon am 21. Dezember", erzählte Peggy Klein, die als Sozialversicherungsfachangestellte arbeitet, gestern. Aber Pia kam einfach nicht. Am Morgen des Silvestertages begab sich die junge Frau dann in die Klinik. Fast 24 Stunden später dann der große Moment. 2016 kamen in Lichtenstein über 500 Babys auf die Welt - so viele wie lange nicht mehr. Das Neujahrsbaby 2016 war erst am 4. Januar angekommen.