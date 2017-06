Exot im Naturschutzgebiet gesichtet

In der ehemaligen Tagebauanlage in Callenberg wohnt jetzt ein amerikanisches Reptil. Doch kann es in dem See überleben?

Von Ricarda Terjung

erschienen am 09.06.2017



Callenberg. Von wegen, in einem Naturschutzgebiet ist nichts los! Im Gebiet "Tagebau Callenberg Nord II" steppt sozusagen gerade der Bär, will heißen: die Schildkröte. Dort wurde kürzlich ein Exemplar des gepanzerten Reptils entdeckt. Unser Fotograf hat es dabei beobachtet, wie es sich auf einem umgestürzten Baum im Wasser des künstlichen Sees sonnt.

Der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Zwickau und Umgebung, Claudia Ruf, zufolge handelt es sich bei dem exotischen Vierbeiner um eine sogenannte Rotwangen-Schmuckschildkröte, kurz: Rotwange, und ganz korrekt auf Lateinisch: Trachemys scripta elegans. Zu erkennen sei das an dem roten Streifen, der auf der Kopfoberseite vom Auge in Richtung Panzer läuft. In der Natur komme dieses Tier in Nordamerika vor. Aber wie kommt es in den Callenberger See? "Theoretisch kann es schon sein, dass es bei seinem Halter ausgebüxt ist", sagt Ruf, die das Tierheim "Vielauer Wald" leitet. Gerade bei wärmeren Temperaturen seien die Tiere besonders agil. Halter sollten durchaus darauf achten, dass die Befestigungen ihrer Gehege stabil sind. "Aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Schildkröte ausgesetzt wurde", so die Tierheimchefin.

Rotwangen können nach Angaben des Vereins "Interessengemeinschaft Schildkrötenschutz und Nachzucht" nicht nur bis zu 60 Jahre alt werden, sondern auch eine Panzerlänge von bis zu 29 Zentimetern erreichen. Ruf: "Es kommt recht häufig vor, dass Halter nach einer Weile feststellen, dass die Tiere zu groß fürs Gehege werden. Und dann setzen sie sie aus." Generell sei es im Hinblick auf den Tierschutz keine gute Idee, sich als Laie eine Wasserschildkröte anzuschaffen. "Die Haltung ist nicht einfach." Es sei zwar möglich, dass die Schildkröte auch im Winter in hiesigen Breiten überlebt, wenn das Wasser tief genug ist. Aber: "Sie ist eine nicht-einheimische Art und gehört deshalb nicht in unsere Naturlandschaft."

Wie geht es jetzt weiter mit dem Tier? Eine Verpflichtung für eine Behörde, es einzufangen, gebe es nicht, sagt Ruf, auch wenn sie das empfehle. Privatpersonen wird für das Betreten des Naturschutzgebietes ein hohes Bußgeld aufgebrummt. Nach Angaben des Landratsamts wird "die untere Naturschutzbehörde im Rahmen einer zeitnahen Schutzgebietskontrolle über das Einleiten weiterer Maßnahmen, wie zum Beispiel die Entnahme mit Lebendfallen, Reusen oder Netzen entscheiden". Und dann? "Wenn jemand vom Amt sie einfängt, nehme ich sie im Tierheim auf", so Ruf.