Farbenpracht im Flickenstil

erschienen am 22.09.2016



Dekorative Quilts gibt es ab Samstag in einer Sonderausstellung des Textil- und Rennsportmuseums Hohenstein-Ernstthal zu sehen. Diana Hildebrand (l.) und Mandy Schumann sind mit dem Aufbau der Ausstellung besch√§ftigt. Zur Er√∂ffnung, 13 Uhr, sind auch die Sch√∂pfer der Patchwork-Arbeiten anwesend. Akka Philips und Lucie Huig, zwei kreative Niederl√§nderinnen, stellen dort erstmals aus. Akka Philips verwendet f√ľr ihre gro√üformatigen Quilts, die bis zu 2,60 Meter Seitenl√§nge aufweisen, alte Chintz-Stoffe, die zum Teil noch aus Indien stammen und in alten niederl√§ndischen Trachten verarbeitet waren. Die Spezialit√§t von Lucie Huig ist dagegen der 3D-Effekt in den Patchworkarbeiten. Museumsleiterin Marina Palm: "Das gab es hier noch nicht zu sehen", sagt sie. Diana Hildebrandt, Thomas Zinke und Mandy Schumann (v. l.) bauten gestern die Ausstellung auf. (hpk)