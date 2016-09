FlÃ¼chtlinge da - Zaunbau wird diskutiert

Flüchtlinge da - Zaunbau wird diskutiert

Ins ehemalige Ausbildungsobjekt in Oberlungwitz sind gestern 16 unbegleitete Jugendliche aus Afghanistan eingezogen. Das hat für reichlich Diskussionen gesorgt.

Von Markus Pfeifer

erschienen am 06.09.2016



Oberlungwitz. Nach dem Einzug unbegleiteter minderjähriger Ausländer (Uma) in das ehemalige Ausbildungshotel an der Robert-Koch-Straße ist Verunsicherung spürbar. Kritisiert wurde die vermeintlich späte Kommunikation durch die gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft (Gafug). Stoff für Diskussionen liefert zudem der Fakt, dass im weitläufigen Parkgelände die Naturgruppe der Kindertagesstätte "Vier Jahreszeiten" täglich mehrere Stunden verbringt. "Freie Presse" hat bei Gafug-Geschäftsführer Reinhard Roßner nachgehakt. Kapazität: Eröffnet wird ein Kinderheim mit 18 Plätzen in zwei Wohngruppen. Im Obergeschoss der einstigen Fabrikantenvilla findet eine Gruppe mit zehn Kindern und Jugendlichen Platz, das Dachgeschoss ist für acht Personen zugelassen. Größere Belegungszahlen sind aus Gründen des Brandschutzes nicht erlaubt. Jede Wohngruppe verfügt über einen Gruppenraum, zudem gibt es Räume für Erzieher, einen Gemeinschaftsraum und zwei Küchen. In den Brandschutz wurden laut Reinhard Roßner rund 60.000 Euro investiert. Hinzu kommen etwa 10.000 Euro für Möbel und kleine Umbauarbeiten.

Bewohner: Vorerst sind 16 Flüchtlinge eingezogen, von denen die meisten zwischen 14 und 17 Jahre alt sind. Sie sind zwischen September 2015 und April 2016 in Deutschland angekommen. "Sie gehen bereits in die Schule und haben meist gute Deutschkenntnisse", so Roßner. Neben der Schule soll es weiteren Sprachunterricht und eine Berufsorientierung sowie perspektivisch auch Praktika und Ausbildung geben. Dafür soll das Netzwerk der Gafug genutzt werden, die viele Partner in der Wirtschaft hat. "So wollen wir die Basis für die Integration schaffen", betont Roßner.

Personal: Um die Flüchtlinge werden sich insgesamt elf pädagogische Mitarbeiter kümmern. Die Betreuung ist rund um die Uhr gewährleistet. Ein Teil der Mitarbeiter war bisher in anderen Bereichen der Gafug tätig, sechs weitere wurden neu eingestellt. "Drei von ihnen haben bereits mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet", erklärt Reinhard Roßner. Für die Finanzierung wurden mit dem Landkreis, der für die Unterbringung der minderjährigen Flüchtlinge verantwortlich ist, Tagessätze verhandelt. Diese gelten zunächst für ein Jahr. "Das Geld bleibt im gemeinnützigen Topf. Ausschüttungen an die Gesellschafter gibt es nicht", weist Roßner Vorwürfe zurück, mit den Flüchtlingen nur Geld verdienen zu wollen.

Kindergarten: Die Kita "Vier Jahreszeiten" der Gafug verfügt neben den Räumen an der Hofer Straße 159 über eine Naturgruppe für 15 Kinder, die normalerweise das parkähnliche Grundstück am Gebäude an der Robert-Koch-Straße nutzt. Drei Kinder wurden laut Reinhard Roßner abgemeldet, seit das Projekt vorgestellt wurde. Zudem wird seit vergangener Woche, als der Einzug bekannt wurde, über den Bau eines Zaunes diskutiert, der die Bereiche des Naturkindergartens von den Flüchtlingen abtrennt. "Dazu gibt es aber bei den Eltern unterschiedliche Meinungen", sagt Roßner. Heute Abend soll es eine weitere Zusammenkunft mit den Eltern geben.

Kommunikation: Im Frühjahr wurden die Pläne durch Beratungen im Technischen Ausschuss, der die Umnutzung des Ausbildungshotels allerdings ablehnte, erstmals öffentlich. Laut Reinhard Roßner ist in der Kita dann im Juni mitgeteilt worden, dass das Projekt mit 18 Plätzen realisiert wird. Allerdings waren Details damals noch unklar, unter anderem der genaue Starttermin und ob beispielsweise syrische Flüchtlinge oder andere Nationalitäten einziehen. "Wir haben stets gesagt, dass sich Eltern oder Bürger mit allen Fragen an uns wenden können", betonte der Geschäftsführer. Auch mit Gegnern des Vorhabens habe er bei Nachfragen offen kommuniziert. Eine konkrete Information gab es für die Eltern erst in der vergangenen Woche nach der Bauabnahme.

Die Bürgerinitiative Oberlungwitz sowie die Gruppe "Anno 1273 Oberlungwitzer Patrioten" planen für Mittwoch, 19 Uhr, vor dem Gafug-Gebäude an der Hofer Straße 159 eine öffentliche Veranstaltung "Gegen Behördenwillkür & verfehlte Politik - Für eine sichere Zukunft". Dazu sind neben dem Landrat auch die Stadträte, der Bürgermeister und die Gafug-Geschäftsführung eingeladen worden.