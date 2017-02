Fraktionschef spitzelte 1989 in der St.-Christophori-Kirche

Ein Sonderausschuss hat in Hohenstein-Ernstthal seine Ergebnisse vorgelegt: Stadtrat Rudi Stößel (Pro Hot) war noch während der Wende-Demos als Stasi-IM Ernst Stein tätig.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 02.02.2017



Hohenst-Ernstthal. Es ist nicht ganz klar, ob sich Stadtrat Rudi Stößel (Pro Hot) 1982 seinen Decknamen als Informeller Mitarbeiter des DDR-Staatssicherheitsdienstes selber gegeben hat oder ob er ihn von seinem Führungsoffizier verpasst bekam. Sicher ist: Der Deckname ist an den Stadtname Hohenstein-Ernstthal angelehnt. Streicht man bei Hohenstein die ersten zwei Silben (Ho-hen-) weg und bei Ernstthal die letzte (-thal), kehrt dann die beiden übrig gebliebenen Silben (-stein und Ernst-) einfach um, kommt man auf Ernst Stein.

Ja, Ernst Stein war der Deckname für Rudi Stößel, der seit 2014 im Stadtrat von Hohenstein-Ernstthal sitzt und die Fraktion von Pro Hot anführt. Am Dienstag gab der Sonderausschuss im Stadtrat offiziell die Ergebnisse der 2015 von mehreren Fraktionen geforderten Stasi-Überprüfung bekannt. Zwar war seit 2016 klar, dass Stößel für das MfS gearbeitet hat. Aber in welchem Umfang, lag bis Dienstagabend weitestgehend im Dunkeln. Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) verlas eine Zusammenfassung der Überprüfung. Demnach wurde Stößel vom 19. April 1982 bis zum 12. Januar 1990 als IM Ernst Stein geführt. Seinen letzten Bericht lieferte er an den Geheimdienst von "Horch & Guck" am 2. November 1989 - von der Kirchenandacht in der St.-Christophori-Kirche am 29. Oktober 1989. Als sich die Menschen in der DDR in jenem Herbst zu Veranstaltungen wie dieser trafen, um gegen das SED-Regime zu protestieren, war also auch Rudi Stößel unter ihnen: aber eben als Spitzel. Das geht aus den Akten hervor, die die Stasi-Unterlagenbehörde dem Sonderausschuss des Stadtrates zur Verfügung stellte.

Insgesamt lieferte der heutige Fraktionschef von Pro Hot, der vor ein paar Jahren auch einmal OB-Kandidat war, 120 handschriftlich verfasste Berichte. Dazu kommen drei Tonbandaufzeichnungen. 75-mal kam es zu Treffen zwischen Stößel und seinen Führungsoffizieren. Der IM spionierte in Dresden in einem Studentenklub, in Karl-Marx-Stadt im VEB Elan sowie in Hohenstein-Ernstthal im VEB Vorrichtungsbau und im Jugendblasorchester.

Pikant: Trotz dieser Stasi-Vergangenheit und der Tatsache, dass er sie bei der Kommunalwahl 2014 verschwiegen hat, kann Stößel rein rechtlich das Mandat als Stadtrat nicht aberkannt werden. Die anderen Stadträte kritisierten ihn scharf. CDU-Fraktionschef Dirk Trinks: "Rudi Stößel war bis zum bitteren Ende dabei. Ich wünsche mir, dass er die Kraft hat, die Leute, die er bespitzelt hat, um Verzeihung zu bitten." Die Fraktionskollegin von Trinks, Gabriele Dreyer, zeigte sich geschockt: "Ich bin erschüttert über den Umfang der Spitzeltätigkeit von Herrn Stößel. Aber noch mehr bin ich erschüttert, dass er keine Verantwortung übernimmt."

Stößel hatte anfangs eine MfS-Mitarbeit abgestritten. Noch im Januar dieses Jahres gab er bekannt, er habe sich in Zusammenhang mit seiner IM-Tätigkeit nichts vorzuwerfen.

Sein Mandat will er nicht niederlegen. Damit haben manche Stadträte ein Problem. "Es fällt mir schwer, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Bekannte, Kollegen und vielleicht auch Freunde bespitzelt haben", sagte Achim Morawitz (FWV/UL). Rudi Stößel war am Dienstag bei der Sitzung nicht dabei, war dienstlich verhindert. "Freie Presse" konfrontierte ihn gestern mit den Statements der anderen Stadträte. Daraufhin sagte Stößel: "Ja, es tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen."