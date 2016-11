Freilaufende Hühner sorgen für Feuerwehreinsatz - Tiere getötet

erschienen am 24.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Freilaufende Hühner in Hohenstein-Ernstthal haben am Mittwochnachmittag einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Aufmerksame Bürger hatten der Polizei die freilaufenden Tiere gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten die drei Hühner einfangen. Aufgrund der Vogelgrippe-Bestimmungen wurden die Tiere auf Anweisung des Veterinäramtes getötet.

Die Polizei bittet um Angaben zur Herkunft der Tiere unter Telefon 03763 640. (fp)