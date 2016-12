Fürs Handwerk braucht es Können - und vor allem Wollen

Peter Handrick aus dem Callenberger Ortsteil Falken besitzt gleich zwei goldene Meisterbriefe. Dennoch fehlt ihm etwas: Junge Leute, die sich für das Handwerk begeistern.

Von Andreas Tröger

erschienen am 30.12.2016



Falken. Wie die Werkstatt eines Klempners und Installateurs sieht das Haus der Peter Handrick GmbH beileibe nicht aus. "Handrick Style - Bäder mit Stil" ist an der Fassade schon von Weitem zu lesen. Das macht deutlich, womit die neun Leute der Handrick GmbH an den Gesellschaftsstandorten in dem Callenberger Ortsteil und in Limbach-Oberfrohna ihre Brötchen vor allem verdienen. "Mit Bädern, klar", sagt Peter Handrick. Der 72-Jährige hatte vor 50 Jahren gemeinsam mit Vater Kurt das private Klempnergeschäft in Falken eröffnet. Nachdem er seinen Meister in diesem Handwerksberuf gemacht hat.

Dafür erhielt er vor kurzem den Goldenen Meisterbrief bei der Chemnitzer Handwerkskammer. Übrigens schon den zweiten innerhalb eines Jahres. Bereits 2015 gab es diese Urkunde für ihn. Denn 1965 hatte er die Prüfung als Meister des Installationshandwerks bestanden.

Fürs Handwerk muss man ein Händchen haben, behauptet Peter Handrick heute. "Und die Liebe zu einem solchen Beruf mitbringen", ergänzt Rüdiger Pollner. Der 52-Jährige ist Handricks Schwiegersohn und Nachfolger als Firmenchef. Und bestätigt den Wandel im Tätigkeitsfeld eines Klempner- und Installateurmeisters. Arbeit habe es in der Branche schon immer genug gegeben.

"Zu DDR-Zeiten arbeitete eigentlich in fast jedem Ort hier in der Gegend ein selbstständiger Klempner", erinnert sich Peter Handrick. Und jeder hatte genug zu tun. "Mit allem, was aus Blech war. Ob Rohre zu verlegen, Dachrinnen zu erneuern, Dächer zu reparieren waren." Freilich, vom benötigten Material war nicht immer von allem genügend da. Verbindungsstücke für Rohre hätten oft gefehlt, oder das Blech für Dächer. "Da mussten die Leute halt auch mal bissel warten." Umso größer sei ihre Freude gewesen, wenn dann alles geklappt hat.

Aus jeder Menge Arbeit in jenen Jahren ist mittlerweile "noch mehr Arbeit" geworden, berichten Handrick und Pollner. "Nach der Wende wollten die Kunden alles neu haben, keine gusseisernen Badewannen mehr." Man habe sich mit moderner Solar-, Klima-, Lüftungs- und Heizungstechnik befassen, viel dazulernen müssen, so Rüdiger Pollner. Inzwischen befasse sich die Handrick GmbH vor allem mit der Ausstattung von Bädern. "Nach mittlerweile mehr als 25 Jahren wird jetzt eben wieder viel erneuert."

Nicht nur jede Menge Arbeit hat der Meisterbetrieb. Auch manche Probleme. Vor allem mit Kunden, die für die Leistung des Klempner- und Installationsbetriebs häufig zu spät oder - noch schlimmer - gar nicht zahlen. Darunter seien nicht selten sogar öffentliche Auftraggeber, selbst Handwerksmeister würden sich auf Handricks "schwarzer Liste" finden, wenn er sie denn geschrieben hätte. Hat er natürlich nicht. Für Rüdiger Pollner gab es eine bessere Methode, mit solch dreisten und frechen Kunden umzugehen, wie er sagt. "Die haben wir rigoros rausgeschmissen. Wir können doch nicht noch Geld mitbringen für einen Auftrag." Das zeigte Wirkung. "Mittlerweile bezahlen 99,9 Prozent unserer Kunden pünktlich."

Eine Sorge freilich bleibt: Es fehlt der Nachwuchs in der GmbH. Der fachliche. Dem man irgendwann Verantwortung übertragen kann. Wie also geht es weiter in der GmbH? "Ich hab' mir die Glaskugel schon bestellt", sagt Rüdiger Pollner etwas sarkastisch. Soll heißen: "Keine Ahnung." Seit Jahren komme niemand mehr wegen eines Ausbildungsplatzes. Man hatte mal zwei Lehrlinge. "Das war eine Geschichte für sich. Die wollten beide nicht", so der Meister. Das Handwerk kollabiere. "Wenn sich nichts tut."

Aber: Als Schwarzmaler taugen die Handrick-Leute nicht. Ihr Credo: "Irgendwie wird's weitergehen." Das weiß Peter Handrick, der eigentlich dieses Jahr in Rente gehen wollte. "Aber man weiß ja nie. Vielleicht mache ich doch weiter", hatte er 2015 kurz nach Erhalt seines ersten Goldenen Meisterbriefs erklärt. Und so ist er halt noch immer in der Werkstatt an der Rathausstraße zu Gange.