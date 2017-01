Gersdorf auf der Unesco-Welterbeliste?

Die Gemeinde gehört zum ehemaligen Steinkohlen- revier Lugau-Oelsnitz. Das könnte als einzigartige Kultur- und Naturstätte eingestuft werden. Bürgermeister Wolfgang Streubel sieht eine Chance.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 12.01.2017



Gersdorf. Die Gemeinde am Hegebach atmet noch die große Zeit, als Bergleute in dem Ort Steinkohle aus der Erde holten. Alte Schachtanlagen, abseits der Hauptstraße, erinnern an eine stolze Ära. "Die dürfen wir nicht vergessen", sagt Gersdorfs Bürgermeister Wolfgang Streubel (Kommunale Wählergemeinschaft).

Vielleicht klingt es etwas verrückt, das einstige Bergbaudorf mit dem Unesco-Welterbe in Verbindung zu bringen. Aber es gibt einen Zusammenhang. Vor Jahresfrist hat sich der Bürgermeister des Nachbarortes Oelsnitz, Bernd Birkigt, in einem Gespräch mit der "Freien Presse" dafür ausgesprochen, dass das Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz in einem Antrag für den Weltkulturerbetitel entsprechend berücksichtigt werden sollte. "Gerade weil hier in Oelsnitz eine vollständige Bergbaulandschaft als Sachzeuge erhalten geblieben ist, rücken wir nicht davon ab, dass unser Revier als essenzieller Bestandteil bleiben muss", sagte er. Auch Gersdorf gehört zu dem ehemaligen Revier. Der Bürgermeister von Oelsnitz, dem Zentrum des ehemaligen Kohlengebietes, sieht sich da durchaus auch als Vertreter der Nachbargemeinde.

Gersdorfs Bürgermeister Streubel fasst das als Chance auf:"Natürlich steht Oelsnitz mit seinem Bergbaumuseum im Mittelpunkt.Aber wir sehen uns mit unserer Bergbautradition und den Hinterlassenschaften durchaus in enger Verbindung mit Oelsnitz." Mit anderen Worten: Würde das Kohlenrevier in den Antrag der Montanerbegemeinschaft eingearbeitet und das Gebiet später tatsächlich mit auf der Unesco-Welterbeliste landen, dann bekäme Gersdorf durchaus etwas von dem Glanz ab.

Viele Gersdorfer arbeiteten einst in den großen Schächten von Oelsnitz. Aber auch in ihrem Ort selbst gab es vier Gruben. "In Gersdorf gab es die Kaisergrube I und II, den Plutoschacht und den Merkurschacht", so Bürgermeister Streubel. Ein Teil der alten Anlagen ist in einen Bergbaulehrpfad, der das gesamte Revier miteinander verbindet, integriert. Denkmale mit Informationstafeln erinnern an die wilde Zeit des Bergbaus. Einen großen Aufschwung erlebte Gersdorf nach dem Krieg 1870/71, als auf seinen Fluren Steinkohle gefunden wurde. Der Steinkohlenbauverein Gersdorf wurde sogar das größte und rentabelste Werk des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers. Bis 1941 wurde in Gersdorf Kohle aus der Erde geholt.

Die Gemeinde hat in gewisser Weise noch mit den Bergbau-Hinterlassenschaften zu kämpfen. Die Schächte sind noch nicht nach heutigen Standards gesichert. "Da kümmern wir uns um Fördermittel", sagt Bürgermeister Streubel. Aber der Ort ist auch stolz auf die Tradition. Neben den alten Anlagen erinnern drei Hunte als Denkmale an die Bergbauzeit. Vom Plutoschacht steht noch der Förderturm.