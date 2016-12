Gersdorf steckt das meiste Geld in Hochwasserschutz

Etwa 1,3 Millionen Euro wird der Ersatzbau des Marktgewölbes im nächsten Jahr kosten. Das setzt weiteren Vorhaben enge Grenzen. Trotzdem stemmt das Dorf 2017 zusätzliche Investitionen.

Von Andreas Tröger

erschienen am 23.12.2016



Gersdorf. Die Ansage war deutlich: Die Beseitigung der Hochwasserschäden schränkt die finanzielle Handlungsfähigkeit Gersdorfs derart ein, dass sich die Ausgaben für Investitionen vorrangig darauf konzentrieren. Was Kämmerin Beate Portack bei der Beratung zur Haushaltssatzung für 2017 den Gemeinderäten am Dienstagabend erklärte, ließ für das Haushalt-Zahlenwerk nicht allzu viel Gutes ahnen.

Doch es kam anders. Zwar muss die Gemeinde mit 1,3 Millionen Euro in der Tat erneut den größten Brocken in ihre mit insgesamt 2,7 Millionen Euro teuerste Hochwasser-Baustelle mitten im Dorf stecken. Das gemauerte Gewölbe des Hegebachs wird bekanntlich durch eine Stahlbetonkonstruktion ersetzt. 2017 soll es damit nach der Brücke Weststraße in Richtung Lugau weitergehen.

Trotz dieses Millionenbaus werden sich die Gersdorfer aber noch ein paar andere Investitionen leisten. Immerhin im Umfang von mehr als 600.000 Euro, wie Beate Portack sagte. Der mit 401.000 Euro größte Anteil soll für den zweiten Bauabschnitt an der Schulturnhalle des Ortes verwendet werden. Nachdem bereits das Kellergeschoss mit Sanitärbereich und Speiseraum eine Erneuerungskur erfahren hat, zudem ein neues Treppenhaus angebaut worden war, erhält das Gebäude im nächsten Jahr zwei weitere zweigeschossige Anbauten. Einer entsteht anstelle der alten Freitreppe. Darin werden sich künftig ein Geräteraum für die Turnhalle sowie Räumlichkeiten für die Bauhof-Mitarbeiter befinden. Im zweiten Anbau an der Rückseite sollen ein weiterer Geräteraum sowie eine separate Essen-Ausgabe Platz finden. Möglich wird dieses Vorhaben vor allem durch Fördermittel im Gesamtumfang von 300.500 Euro, darunter Zuschüsse aus dem Bund-Länder-Programm Investkraft. Aber immerhin noch mehr als 100.000 Euro steuert die Kommune aus eigener Kraft bei.

"Jeder Euro für Kinder ist gut eingesetzt", sagte Bürgermeister Wolfgang Streubel (Kommunale Wählergemeinschaft). Als ein Beispiel dafür nannte er auch die kommunale Kindertagesstätte "Sonnenkinder". Als der Bau in Angriff genommen wurde, habe man mit 200 bis 220 Mädchen und Jungen gerechnet. Mittlerweile seien dort etwa 240 Plätze belegt, nahe an der maximal möglichen Auslastung. "Für unsere Ortsgröße ist das eine erkleckliche Größenordnung und ein gutes Zeichen", so Streubel. Alles habe aber seinen Preis. 2017 soll der Krippenbereich für 16.300 Euro eine schalldämpfende Akustikdecke erhalten.

Steffen Kretschmar (Kommunale Wählergemeinschaft) nannte den Etat für 2017 solide aufgestellt. Trotz schwieriger Zeiten stemme man einige Investitionen, stecke außer in den Hochwasserschutz viel Geld in Schulen, Sportanlagen und das Freibad. "Bei uns wird mehr als das Nötigste getan", so Kretschmar. Als traurig empfinde er, dass sich kein Gersdorfer für den öffentlich ausgelegten Etat-Entwurf interessiert, geschweige denn eine Meinung geäußert habe. "Oft wird erst im Nachhinein gemeckert", kritisierte der Bürgervertreter.

Die Haushaltssatzung 2017 wurde einstimmig beschlossen.