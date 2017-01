Geschichte der Stasi-Zentrale in der Ex-Kreisstadt wird erforscht

Wie funktionierte die MfS-Dienststelle in Hohenstein-Ernstthal? Hobby-Forscher sind auf der Suche nach Zeitzeugen.

Von Markus Pfeifer

erschienen am 07.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Das Gebäude an der Schillerstraße 9, in dem heute das Jugendhaus "Off is" sein Domizil hat, war einst ein heißes Pflaster. Bevor nach der Wende Praxen des Ärztehauses untergebracht waren, hatte hier das Ministerium für Staatssicherheit der DDR seine Kreisdienststelle. Von hier aus wurden die Menschen des ehemaligen Kreises Hohenstein-Ernstthal bespitzelt und überwacht. Dieses Thema soll jetzt in einem Projekt des Jugendhauses "Off is", das sich seit Jahresbeginn in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt befindet, näher untersucht werden.

"Wir sind auf der Suche nach Zeitzeugen. Aber auch nach Interessierten, die uns unterstützen wollen, das Thema zu bewältigen", sagt Lothar Becker, der Leiter des Jugendhauses. Mehr als 25 Jahre nach dem Ende der DDR solle das wertungsfrei und ohne Vorwürfe erfolgen. "Leute können sich auch anonym melden", so Michael Sonntag, der an dem Projekt mitarbeitet und hofft, dass sich vielleicht auch jemand meldet, der einst in dem Gebäude gearbeitet hat. Aber dass es nach wie vor ein besonderes Thema ist, weiß er auch. Er selbst kam als heute 38-Jähriger kaum mit der Stasi-Problematik in Kontakt. Sonntag erinnert sich aber an die Demonstrationen in der Wendezeit, die auch am Gebäude an der Schillerstraße vorbei führten. "Wenn es in der DDR so weitergegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich so meine Probleme mit der Stasi gehabt. Ich kann ja den Mund nicht halten", mutmaßt Sonntag. Lothar Becker war damals 30 Jahre alt und weiß natürlich deutlich besser, welche Rolle die Staatssicherheit in der DDR spielte. Persönlich geriet er kaum ins Fadenkreuz, obwohl er ein Stück weit Protest am System zeigte und bei den Bausoldaten war.

"Viel erinnert heute nicht mehr an die Stasi, aber ein paar Sachen gibt es schon noch", sagt Becker. So hat das vor rund 100 Jahren errichtete Gebäude zu DDR-Zeiten nicht nur einen Anbau bekommen. Es gibt auch viele Hinweise, unter anderem in Bauplänen, dass sich im Gelände ein Bunker befand. Ein Telefontechniker staunte über die Vielzahl der Telefonleitungen.

Um das Stasikapitel zu beleuchten, wird neben der Zeitzeugensuche auch im Archiv geforscht. Kenner der Hohensteiner Geschichte und Leute, die in der Wendezeit aktiv waren, sollen wenn möglich ebenfalls befragt werden. Wenn sich genug Material findet, könnte das Thema unterschiedlich aufgearbeitet werden, vielleicht als Video oder als Ausstellung, die auch von Schulklassen besucht wird. Interessant dürfte auch sein, Themen wie Überwachung und Staatsmacht in der Vergangenheit mit der Gegenwart zu vergleichen.

Das Jugendhaus "Off is", Schillerstraße 9, Hohenstein-Ernstthal, ist telefonisch erreichbar.