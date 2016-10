Gewagt: Paar steckt 750.000 Euro in private Hochzeitskapelle

Für ein Künstler-Ehepaar aus Callenberg ist es eine Marktlücke - für die Banken lange Zeit kein Geld geben wollten. Doch gestern war Spatenstich für das mutige Projekt ...

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 12.10.2016



Reichenbach. Das Projekt ist deutschlandweit einmalig - und gewagt. Der Spatenstich für die erste neugebaute private Hochzeitskapelle im Stil der Renaissance ist getan. Sie wird auf privatem Grund und Boden im Callenberger Ortsteil Reichenbach stehen. Drei Jahre lang haben die Bauherren, Sängerin Vivienne Leis und Entertainer Tino Taubert, die 1997 den alten Bauernhof an der Grumbacher Straße ersteigerten, um die Finanzierung gerungen. Die Banken wollten das Risiko in Höhe von 750.000 Euro nicht mittragen, ließen das Künstler-Ehepaar gnadenlos abblitzen.

Erst im vorigen Jahr Licht am Ende des Tunnels. Dem musikalischen Paar, das auf Hochzeiten und Firmenfeiern spezialisiert ist und auch schon im Fernsehen zu sehen war, lief bei einer Veranstaltung Holger Mende über den Weg. Ein Glücksfall. Der Diplombauingenieur und Künstler, der unter anderem den Bau der Festungskirche unter der Brühlschen Terrasse in Dresden geleitet hat, fand das Projekt Hochzeitskapelle interessant. Seine Ideen zur Erweiterung des Nutzungskonzeptes machten es tragfähig.

Die Volksbank Glauchau stieg mit ein, auch die Regionalkammer Zwickau der IHK Chemnitz. Sie holte mit ihrer Fürsprache die Bürgschaftsbank Sachsen ins Boot, die 60 Prozent des Risikos übernimmt. 150.000 Euro fließen über die Leader-Region "Schönburger Land" ein, die auch private Vorhaben bezuschusst. "Wir hatten nie eine Chance, und wir haben es doch geschafft", sagte gestern Tino Taubert vor rund 25 Gästen aus Wirtschaft und Kommunalpolitik. Darunter auch Callenbergs Bürgermeister Daniel Röthig (CDU), der erst vor zwei Jahren eine Weiterbildung zum Standesbeamten absolviert und inzwischen schon drei Trauungen vollzogen hat. Er ist sich sicher, dass er auch in der neuen Kapelle schon bald seines Amtes waltet.

Im November 2017 stehen die ersten festen Termine an, da muss die Kapelle fertig sein. "Das schaffen wir", sagt Projektmanager Holger Mende, der im Erzgebirge geboren ist. "Für mich ist das ein ziemlich kleiner Auftrag. Aber er ist reizvoll, und ich wollte etwas für die Region tun." Der alte Pferdestall kommt weg, dann geht es vier Meter tief in die Erde. Dort entsteht ein Kellergeschoss von 75 Quadratmetern mit kleinen Räumen. Eine gleich große Fläche wird darüber die eigentliche Kapelle bilden. Die bekommt als Blickfang einen Kamin aus Porphyr, dort, wo in einer christlichen Kapelle normalerweise der Altar steht. Die Kirchenbänke werden in Österreich aus gebrauchtem Holz hergestellt. Die Kapelle bekommt einen Turm und ein kleines Geläut aus drei Glocken. Schmale hohe Fenster und das nachgebaute Böhmische Kreuzgewölbe sorgen für den Renaissance-Effekt. Ein Kreuz wird es dort aber nicht geben.

Die Idee zur Kapelle hatte das Paar, als es für seine eigene Trauung eine Location suchte. "Wir sind nicht christlich, wollten aber das Ambiente einer Kirche haben. Das geht auch anderen heiratswilligen Paaren so", sagte Tino Taubert. Die Marktlücke will der Hochzeitsspezi künftig abdecken. Dort können dann auch Familien, Firmen oder Vereine feiern. "Denn das Ganze muss sich am Ende auch tragen", sagt Taubert, der seinem Traum ein großes Stück nähergekommen ist.