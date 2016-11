Großer Herzenswunsch: Ein Auto für den kranken Louis

Der sechsjährige Werdauer ist schwer behindert. Ein Fahrzeug, in dem man ihn samt Rollstuhl transportieren kann, würde seiner Mutter sehr helfen. "Freie Presse"-Leser können dafür spenden.

Von Annegret Riedel

erschienen am 26.11.2016



Werdau. Dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmt, hat Heidi Fritzsch gemerkt, als Louis drei Monate alt war. "Er konnte den Kopf nicht allein halten. Meiner Mutti war aufgefallen, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist." Die Ärzte diagnostizierten das Kiss-Syndrom, eine Symmetrie-Störung des Kopfgelenkes. "Ein Orthopäde drehte den Kopf von Louis drei-, viermal. Es knackte laut", erinnert sich die junge Mutter an die Anfänge der Leidensgeschichte ihres Sohnes. Doch Louis blieb weiter hinter den anderen zurück.

Heute, im Alter von sechs Jahren, kann er nicht sprechen, nicht laufen, muss gewindelt, gefüttert, kurzum ständig versorgt werden. Trotzdem ist der Junge mit dem leuchtend roten Haar ein fröhliches Kind. "Er ist eigentlich immer gut gelaunt ", sagt Heidi Fritzsch, die mit ihrem Sohn eine Odyssee durch Kliniken in Sachsen hinter sich hat. Bisher konnte kein Arzt der 27-Jährigen sagen, wie sich die Krankheit nennt, an der Louis leidet. "Eine Diagnose, um der Sache einen Namen zu geben, wäre schön."

Doch den Alltag mit ihrem Sohn, dessen Entwicklungsstand dem eines Kleinkindes entspricht, macht das nicht leichter. Seit ein paar Wochen geht Louis in die Schule für Geistigbehinderte in Werdau. "Eigentlich wollte ich ihn zurückstellen lassen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Dort wird er optimal betreut. Und er geht gern hin. Wenn ihn die Mitarbeiter holen und bringen, strahlt er übers ganze Gesicht", sagt Heidi Fritzsch, die den Alltag mit ihrem Kind an den allermeisten Tagen klaglos meistert. "Aber manchmal, vor allem abends, ist mir schon zum Heulen", gesteht die gelernte Floristin, die zuletzt als Pflegekraft gearbeitet hat und derzeit von Hartz IV lebt.

Das größte Problem ist für die kleine, zierliche Frau, den Jungen zu transportieren: zu Ärzten, zur Reittherapie, zur Ergotherapie, in Sanitätshäuser. "Ich muss Louis stets aus dem Rollstuhl heben und ins Auto meiner Mutti verfrachten. Der Rollstuhl wird zusammengeklappt und kommt dann in den Kofferraum", schildert Heidi Fritzsch das Prozedere. Mittlerweile wiegt Louis 18 Kilogramm. "Ein Auto, in dem wir ihn samt Rollstuhl unterbringen könnten, wäre eine extreme Erleichterung", sagt die Werdauerin, die sich auf ihren Lebensgefährten Sven verlassen kann, wenn der nicht gerade auf Arbeit ist. Auch Oma Gabriela Dießner, die in der Diakonie Glauchau arbeitet, steht Gewehr bei Fuß.

"Wenn Louis aus der Schule kommt, üben wir oft das Stehen am Waschbecken. Denn Wasser fasziniert ihn." Mithilfe von Orthesen und eines Korsetts kann sich der Junge ein paar Minuten aufrecht halten. "Ich freue mich über jeden kleinen Fortschritt. Aber noch schöner wäre es, wenn er sprechen könnte, damit ich weiß, was ihm fehlt, wenn er weint oder auch mal knatschig ist", sagt die junge Frau, deren Tag um 5 Uhr in der Frühe beginnt.

Zum ersten Mal war die kleine Familie in diesem Sommer anlässlich von Louis' Schulanfang im Urlaub, in Templin. "Meine Mutti hat uns den Aufenthalt bezahlt." Viele Bilder an der Wohnzimmerwand zeugen von dem Ferientrip, von dem Heidi Fritzsch noch immer zehrt. An die Blicke der Leute hat sich die 27-Jährige gewöhnt. "Es ist ja nicht so, dass wir nicht auffallen, Louis hat einen Rollstuhl mit Leuchträdern. Ich will mich nicht verstecken, nur weil mein Kind eine Behinderung hat."