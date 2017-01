Hätten Sie's gewusst? Heute ist der Welttag des Schneemanns

Drei Schneekugeln, eine Möhre und Kohlenstücke. Fertig - Kindergartenkinder aus Hohenstein-Ernstthal zeigen, wie sie einen frostigen Kumpel bauen.

Von PamEla Geissler

erschienen am 18.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Zwei Kugeln übereinander stehen schon. Mit Schaufeln klopfen die Kinder den Schnee am Körper fest. Nur noch der Kopf fehlt. Lachend toben die Kinder um den halbfertigen Mann aus Schnee herum. Denn der hat heute seinen großen Tag: Jedes Jahr am 18. Januar wird der Welttag des Schneemanns begangen.

Er wurde im Jahr 2011 ins Leben gerufen. Mädchen und Jungen der Hohenstein-Ernstthaler Kindertagesstätten "Wichtelgarten", "Sonnenkäfer" und "Sonnenblume" haben gestern den Ehrentag schon mal vorgezogen und für den Fotoreporter der "Freien Presse" einen der frostigen Kumpels gebaut.

Zwar gibt es dieses Jahr genug Schnee. Aber im "Wichtelgarten" bauten die Kinder unter großen Schwierigkeiten, denn der Schnee "pappt" nicht am Mann. Die Steppkes stellten einen Pappkarton als Kranz auf den Bauch und befüllten ihn mit Schnee. Dann hieß es festklopfen. Die Pappe wurde entfernt. Der Kopf hielt. 1,70 Meter ist der Schneemann immerhin groß. "Im Moment ist es sehr schwierig, einen Schneemann zu bauen, doch wir waren kreativ", sagte die stellvertretende Kita-Leiterin Andrea Jost.

Mit dem jährlichen Aktionstag sollen Menschen auf der ganzen Welt das positive Ansehen des Schneemanns nutzen, um soziale und ökologische Projekte in witzigen Aktionen anzuregen. "Der Schneemann steht stellvertretend für die Opfer der Klimaveränderung in Mittel-Europa", heißt es auf der Internetseite, die den Welttag des Schneemanns beschreibt. In der Kita "Sonnenkäfer" in Wüstenbrand sitzt der Zwei-Meter-Riese neben dem Eingangstor. Teller dienen ihm als Knöpfe, sein Hut ein Autoreifen. In der Hand hält er einen Schirm, um sich gegen die Sonne zu schützen. Oliver Mühleisen, der Hausmeister der Kita, musste die Leiter holen, um dem Riesen den Hut aufzusetzen.

Die Dekoration spielte keine Rolle bei der Wahl des Welttag-Datums. Doch aber der Körper, denn der ähnelt einer Acht. Und die Eins sieht dem Besen ähnlich, den der weiße Mann bei sich führt. Und so wird der Welttag des Schneemanns ausgerechnet am 18. Januar begangen.