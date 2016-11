Hally Gally im sündigen Dorf

Die Jahnhalle in Wüstenbrand kennt nicht nur sportliche Zeiten. Auch wilde. In den 1960er- Jahren bebte dort der Saal. Originale Veranstaltungs-Plakate im Rathaus des einstigen Dorfes zeugen von diesem "sündigen" Hallen-Leben.

Von Andreas Tröger

erschienen am 12.11.2016



Wüstenbrand. Hally-Gally-Big-Beat-Liverpool-Sound von der Dresdner Theo-Schumann-Combo - und das in einem Dorf? Handgemachter Gitarren-Twist von den Sputniks, einer der bekanntesten deutschen Beat-Bands in der DDR der 1960-er Jahre - zu erleben in Wüstenbrand? Auftritte des Schlageridols Ten Oliver - ausgerechnet in der Jahnhalle des kleinen Örtchens? Das alles gab es tatsächlich. Das beweisen 25 Veranstaltungsplakate aus jener Zeit, die seit Donnerstag im Wüstenbrander Rathaus zu sehen sind.

Die alten Sachzeugen des kulturellen Lebens jener Zeit gehören Gotthard Dost. Gemeinsam mit Alt-Bürgermeister Andreas Langhammer hat der Senior die sehenswerte Dokumentation aufgebaut. Die Plakate sind Teil seiner privaten Sammlung. Wie auch Quittungen, Rechnungen, Einzahlungsbelege, Kassenabrechnungen, Veranstaltungsmeldungen an den Rat des Kreises - Teile dieses "Schriftkrams" werden bei der Ausstellung ebenfalls gezeigt. "Alles noch da. Mir könnte keiner ans Bein seechen", lacht Dost.

Das würde heute wohl auch niemand versuchen. Damals aber brauchte es schon ein gewisses Maß an Akkuratesse, um Veranstaltungen dieser Art den Leuten bieten zu können. Und Gotthard Dost war in jenen kultur-turbulenten Wüstenbrander Zeiten sozusagen der Chef vom Ganzen. Als 1. Vorsitzender der Kommission für Veranstaltungen bei der Betriebssportgemeinschaft "Fortschritt" (BSG) liefen sämtliche Veranstaltungen in der Jahnhalle zwischen 1960 und 1966 unter seiner Regie. Großtanzereignisse mit den Sputniks, mit den populären Jugendtanzorchestern Reni aus Lugau/Oelsnitz oder Stern aus Limbach-Oberfrohna, Faschingstrubel, und, und, und ... Und auch die Reihe Schlagercocktail, unter anderem mit Ten Oliver. Der in Lugau als Klaus Müller geborene Schlagerstar musste später seinen zu englisch angehauchten Künstlernamen ablegen und trat fortan nur noch als Klaus Sommer auf, weiß Gotthard Dost zu berichten. Der Schlagercocktail sei der absolute Hammer gewesen. 600 Leute waren dabei, mehr passten in die Halle auch nicht rein. Solche Zugpferde seien auch die Sputniks aus Berlin gewesen. "Die haben Twist gespielt, da hat der Tanzboden gebebt", erinnert sich Dost. Einmal habe er die Truppe bitten müssen, etwas andere Musik zu machen. "Der BSG-Leiter hat mich in den Heizungskeller geholt und gesagt: 'Guck dir mal den Laden an. Das ganze Gebälk knarrt'. Die Halle war ja auch gar nicht für 600 Leute ausgerichtet", erzählt Dost. Jedenfalls sei es danach etwas ruhiger zugegangen im "sündigen Dorf", wie man Wüstenbrand einst nannte.

Ein Blick auf Quittungen und Belege des Jahnhallen-Treibens lassen ahnen, dass Kultur in Wüstenbrand damals beileibe kein Zuschussgeschäft war. Beispiel Sputniks: Die Band erhielt für zwei Auftritte im Oktober 1965 insgesamt 2500 MDN (Mark der Deutschen Notenbank). Dem gegenüber steht Geld aus Eintrittskartenverkäufen von mehr als 3800 MDN. Solcherart "horrende Einnahmen", wie Gotthard Dost sagt, flossen in die Hauptkasse der BSG. Und weckten Neid beim Rat der Gemeinde. Der machte kurzerhand den Dorfklub zum Veranstalter. Und kassierte fortan selbst. "Mir hat der Bürgermeister damals bloß gesagt, dass ich jetzt beim Dorfklub mitmachen muss", berichtet Dost. Ihm sei der Streit "um die Kohle" egal gewesen. "Ich wollte nur Kultur in den Ort bringen."

Die Veranstaltungen wurden mehr und mehr, die Sportler reagierten sauer. Und beklagten sich in einem in der Zeitung "Sport-Echo" veröffentlichten Artikel, dass "die Turnhalle in Wüstenbrand zweckentfremdet" wird. Die Reaktion folgte prompt. Dost: "Der Dorfklub flog raus, Anfang 1966 war mit Veranstaltungen in der Halle Schluss." Das sei schade gewesen. Heute freilich sieht der gelernte Werkzeugmacher diese Sache aus etwas anderer Sicht. "Es stimmte schon, das waren zu viele Veranstaltungen." Montags sei der Schulsport oft ausgefallen. "Weil in der Halle erst mal sauber gemacht werden musste." Nach dem Rausschmiss habe der Dorfklub noch bis Ende August 1977 im damaligen Volkshaus weitergemacht.

Die als Dauerausstellung konzipierte Plakatschau ist jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr im Rathaus Wüstenbrand zu sehen. Die Veranstalter Gotthard Dost und Andreas Langhammer sind an eventuell vorhandenen Bildern, Eintrittskarten und anderen Dokumenten aus der Jahnhallen-Zeit interessiert, mit denen die Ausstellung ergänzt oder auch umgebaut werden kann.