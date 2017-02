Helfer mit Einfühlungsvermögen

Sterbende auf ihrem letzten Weg zu begleiten, dieser Aufgabe widmen sich die Ehrenamtlichen des Hospizvereins. Doch darauf müssen sie sich vorbereiten.

Von Pamela Geißler

erschienen am 06.02.2017



Hohenstein-Ernstthal. Sterben und Trauer gehören zum Leben. Doch ist der letzte Lebensweg für die Sterbenden sowie die Angehörigen oft nicht einfach. Auf diesem letzten Weg begleiten manchmal Ehrenamtliche des Hospizverein Erzgebirgsvorland die Sterbenden und die Angehörigen. Manchmal nur einige Stunden, manchmal über Monate. Um den Familien Hilfe und Trost geben zu können, ist für die Ausübung des Ehrenamtes eine gute Vorbereitung nötig.

Der Glauchauer Hospizverein bietet deshalb jedes Jahr für Interessierte einen Lehrgang an. Wer diesen abschließt, ist offiziell ehrenamtlicher Hospizhelfer. Vier Teilnehmer erhielten am Freitag ihre Zertifikate von Leiterin Simone Schulz in Hohenstein-Ernstthal. Sie haben 100 Theorie- und Praxisstunden in der Palliativ-Versorgung hinter sich. Palliativ-Versorgung bedeutet die lindernde Versorgung Schwerstkranker, so die Leiterin des Hospizdienstes.

Auch Charlotte B. und ihr Mann Moritz B. (Namen von der Redaktion geändert) nahmen die Hilfe des Vereins an. Er litt lange an Krebs und wollte nicht im Krankenhaus sterben. Moritz B. wollte nach Hause. Auf der Suche nach Hilfe recherchierte die Tochter des Ehepaares und fand schließlich den Hospizverein. Die ehrenamtlichen Helfer organisierten den Transport des Krebsleidenden von der Palliativstation aus Jena nach Glauchau, wo das Ehepaar wohnt. Das Pflegebett stellten sie ins Wohnzimmer, sodass Moritz B. die Pyramiden und Schwibbögen um sich hatte. Außerdem besuchte eine ehrenamtliche Hospizhelferin das Ehepaar, hielt die Hände des Mannes. Das tat ihm gut, sagt Charlotte B. Auch jetzt nach dem Tod des Partners ist der Verein weiter für sie da. Um Menschen auf ihrem letzten Weg zu helfen, braucht es spezielles Wissen über Sterbe- und Trauerbegleitung. Das wird in den Hospizhelfer-Lehrgängen vermittelt, erklärt die Leiterin des Hospizvereins, Simone Schulz. Außer Zeit für die Kurse und das Ehrenamt müssen die Freiwilligen vor allem Empathie mitbringen. Denn bei der Trauer- und Sterbebegleitung geht es um Zuspruch, um Einfühlungsvermögen und um praktische Hilfe im Alltag. "Es werden keine beruflichen Fähigkeiten vorausgesetzt", sagt Simone Schulz. So kommen die 64 Ehrenamtlichen des Hospizvereins aus ganz unterschiedlichen Berufen. Es sind Büroangestellte, Rentner, Menschen aus sozialen und technischen Berufen. Der jüngste Helfer ist noch nicht einmal 30, der älteste knapp 80 Jahre alt. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, was dem Patienten gut tut. Das reicht vom Hand halten über Aroma-Massagen bis zum Singen und Vorlesen. Im freiwilligen Einsatz sind Frauen und Männer. "Das braucht es auch. Denn manchmal möchte ein sterbender Mann auch von einem Mann begleitet werden", weiß die Leiterin.

Der Lehrgang zum Hospizhelfer beginnt am 3. März. Interessenten können sich an den Freien Hospizverein Erzgebirgsvorland wenden. Anmeldungen bis: 20. Februar.