Hohenstein-Ernstthal: 430.000 Euro Fördermittel für Karl-May-Grundschule

erschienen am 09.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Für Bauvorhaben an der Karl-May-Grundschule mit einem Wertumfang von 770.000 Euro erhält die Stadt Hohenstein-Ernstthal 431.000 Euro aus dem Investitionsprogramm "Brücken in die Zukunft". Den Förderbescheid hat der sächsische Umweltstaatssekretär Herbert Wolff am Mittwochnachmittag an Oberbürgermeister Lars Kluge übergeben. Die Stadt wird mit diesem Geld und weiteren 339.000 Euro aus dem kommunalen Haushalt die Bildungseinrichtung weiter sanieren und modernisieren. Unter anderem sollen die Heizungsanlage im Schulgebäude sowie die Sanitäranlagen in der Turnhalle erneuert werden.

"Brücken in die Zukunft" ist das größte Investitionsprogramm von Bund und Ländern in die kommunale Infrastruktur seit 1990. Es ist mit insgesamt 800 Millionen Euro dotiert. Laut Staatssekretär Wolff werden in Sachsen etwa 2200 Projekte aus diesem Programm finanziert. Fast zwei Drittel der Summe fließen in Vorhaben in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten. (fp)