Hohenstein-Ernstthal: Schwerer Unfall auf Goldbachstraße

erschienen am 24.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Nach einem schweren Unfall ist am Donnerstagabend die Goldbachstraße zwischen Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz für mehrere Stunden gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 18 Uhr ein in Richtung Hohenstein-Ernstthal fahrender Skoda kurz nach der dortigen Tankstelle zunächst einen entgegenkommenden Golf gestreift. Etwa 200 Meter weiter stieß er dann frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw zusammen. Bei dem Unfall sollen mindestens zwei Personen schwer verletzt worden sein. (akr)