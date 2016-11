Hohenstein-Ernstthal: Transporter prallt gegen Hauswand

erschienen am 02.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat am Mittwochmorgen ein Transporter-Fahrer in Hohenstein-Ernstthal die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei bestätigte, kam der Wagen von der Dresdner Straße ab und prallte gegen eine Hauswand.

Der Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es wurde ein Schaden von etwa 12.000 Euro verursacht. (fp)