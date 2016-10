Hohenstein-Ernstthal: Wertstofftonnen in Flammen

erschienen am 01.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Drei Wertstofftonnen sind am Montagabend an der Weststraße in Hohenstein-Ernstthal in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei war zuerst eine Papiertonne in dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Flammen aufgegangen, etwas später brannten in der Nähe zwei gelbe Tonnen am Straßenrand.

Die Feuerwehr löschte die Brände. Schaden am Gebäude entstand nicht. Der Schaden an den Tonnen wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Glauchau, Telefon 03763/ 640. (fp)