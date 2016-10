HohlrÃ¤ume unter der Altstadt geben ihre Geheimnisse preis

Hohlräume unter der Altstadt geben ihre Geheimnisse preis

In Lichtensteins Unterwelt tropft es. Noch bis vor Kurzem wurde das Wasser abgepumpt. Das erledigt jetzt ein ausgeklügeltes System.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 10.10.2016



Lichtenstein. Es ist feucht vier Meter unter der Erdoberfläche. In den Höhlern unter der Lichtensteiner Altstadt lässt das Wasser das Rotliegende glitzern. Hanno Müller führt eine zwölfköpfige Gruppe durch die engen Gänge im rund 200 Millionen Jahre alten Gestein. Erstmals können Besucher die Unterwelt im Bereich Altmarkt und Kirchplatz wieder betreten, nachdem die Sanierungsarbeiten an der Entwässerung der Höhler abgeschlossen sind.

Der Bereich zwischen Laurentiuskirche und Ernst-Thälmann-Straße ist wie ein Maulwurfbau. 340 Meter Gänge führen durch den "Kühlschrank" des Mittelalters. Hier lagerten bei konstant sechs bis acht Grad Celsius Lebensmittel, Bier und Wein. Müller warnt prophylaktisch: "Kopf einziehen und Helm erst wieder absetzen, wenn wir draußen sind." Die Besucher zwängen sich durch Gänge, die zum Teil nur 80Zentimeter breit sind. Meist geht es bei 1,40 Meter Höhe gebückt voran.

Bis 1990 waren die Höhler ein Tabu-Thema. "Totgeschwiegen aus Geldmangel. So musste man unter den Wohnhäusern nichts überwachen", erklärt Jürgen Mende. Auch er führt eine Gruppe und erzählt, dass das Wasser im Rotliegenden eine permanente Gefahr ist. "In Glauchau sind Häuser eingestürzt, weil das Gestein durch die Feuchtigkeit weich wie Pudding geworden ist."

Freistaat und Oberbergamt packten die Sache in Lichtenstein an. Was bisher fünf Pumpen erledigten, funktioniert nach der Sanierung über ein ausgeklügeltes System aus unterirdischen Rohrleitungen und Überläufen. Sie bringen das Wasser nur über das natürliche Gefälle und eine 25 Zentimeter starke Leitung zum Rödlitzbach. Dafür wurden in dem Gebiet zwölf 1000er-Schächte gesetzt. Eine GPS-gesteuerte Bohrmaschine brachte die Horizontalbohrungen für die Verbindungsleitungen ein. Die längste brachte es auf 44 Meter.

"Außerdem mussten die Bergleute einen 28 Meter langen Stollen neu auffahren. Dort war das Rotliegende so hart, dass die Bergleute nur einen Meter Vortrieb am Tag schafften", erzählt Mende und zeigt den Besuchern, wo sich einst die Zugänge von den Kellern der Häuser aus befanden. Manche Eigentümer haben sie einfach zugemauert und geglaubt, sich so des Problems entledigen zu können. Doch das Wasser ist da und macht den Untergrund mürbe.

Wie die Gänge verliefen, wussten die Bergingenieure nur aus Aufzeichnungen des Reichsluftschutzbundes von 1936/1937 und den Berichten älterer Bewohner. Hanno Müller zeigt seinen Gästen, wo einst das Rotliegende einbrach: "Da hat der Geschäftsmann am Morgen plötzlich seine Kasse vermisst. Die war ein paar Meter tiefer." Solche Episoden begeistern auch Carmen und Andreas Gläser. "Wir wohnen schon immer hier und erleben das nun zum ersten Mal."