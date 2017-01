"Im Herbst soll 'Braunes Roß' fertig sein"

Hohenstein-Ernstthals Oberbürgermeister Lars Kluge über geplante Millionen-Investitionen für 2017 - Erneut viel Geld für Schulsanierung

erschienen am 04.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Investitionen im Umfang von mehr als 5 Millionen Euro hat Hohenstein-Ernstthal im Entwurf für den städtischen Haushalt 2017 verankert. Passiert das Zahlenwerk im März den Stadtrat, dann wird erneut viel Geld in Vorhaben zur weiteren Verbesserung der technischen und sozialen Infrastruktur fließen. Darüber hat Andreas Tröger mit Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) gesprochen.

"Freie Presse": Herr Kluge, der Komplettausbau der Antonstraße war im vorigen Jahr mit 490.000 Euro das teuerste Bauprojekt, das die Stadt gestemmt hat. Trotzdem geht's auf der Strecke jetzt nicht schneller voran, möchte man sagen, augenzwinkernd freilich. Um bedeutend rasantere Geschwindigkeiten soll es dagegen bei einem Vorhaben gehen, das für die nächsten zwei Jahre auf dem Plan steht.

Lars Kluge: Richtig. Das wird aber auch eine ganze Ecke teurer. Ich rede vom Ausbau des Breitband-Internets. Die Mugler AG hat in unserem Auftrag das sogenannte Markterkundungsverfahren durchgeführt. Dabei sind die städtischen Bereiche aufgezeigt worden, wo das Netz sozusagen lahmt und wo kein Telekommunikationsanbieter in absehbarer Zeit Veränderungen plant. Dort kann dann die Kommune tätig werden und Fördergeld beim Bund beantragen. Wir sprechen hier von einer Investitionssumme von etwa 3,5 Millionen Euro bis 2018. Auch wenn wir mit 90-prozentiger Förderung rechnen können, ist das trotzdem noch viel Geld für uns. Aber mir ist wichtig, dass in Hohenstein-Ernstthal jeder Haushalt über schnelles Internet verfügen kann.

Die Stadt hat in der Vergangenheit bereits viel Geld für Bildung, Kultur, Sport und Soziales ausgegeben. Bleibt es dabei?

Klar. Genau dort setzen wir Prioritäten. In diesen Bereichen entscheidet sich schließlich, wie wohl sich unsere Bürger in ihrer Stadt fühlen. Beispiel Bildung: Für rund 700.000 Euro werden wir in den nächsten beiden Jahren die Karl-May-Grundschule weiter sanieren. Unter anderem sollen die Heizungsanlage im Schulgebäude sowie die Sanitäranlagen in der Turnhalle erneuert werden. Letztere erhält zudem eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und einen neuen Übergang zur Schule. Und im Lessing-Gymnasium planen wir die Modernisierung von Fachkabinetten für mehr als 600.000 Euro. Beispiel Kultur: In diesem Jahr wollen wir die Frage klären, wie wir den Neubau des Funktionsgebäudes für das Karl-May-Haus hinbekommen. Da kämpfen wir um die Finanzierung der 1,8 Millionen- Euro-Investition.

Fällt das Karl-May-Haus nicht eher unter die Kategorie Luxus?

Ja, das ist es. Aber wir sind die Geburtsstadt, quasi auch die Erben des erfolgreichsten deutschen Schriftstellers. Das sind wir ihm einfach schuldig. Auch der Bereich um die Einrichtung muss aufgewertet werden. Der ist derzeit nicht schön.

Gebaut wird ja seit einiger Zeit am Altmarkt, am einstigen Standort des Lokals "Zum braunen Roß". Ist dort alles im Lot?

Unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft liegt mit dem Geschäftshaus-Neubau für Büros und Wohnungen voll im Plan. Ich kann das ja aus meinem Dienstzimmer-Fenster beobachten. Noch eine Etage, dann folgt der Innenausbau. Im Herbst soll das 2,7 Millionen-Euro-Objekt bezugsfertig sein.

Und das war es dann in Sachen Bau in diesem Jahr?

Nein. Wir planen noch mehr. So haben wir für 2017/18 den grundhaften Ausbau der Waldenburger Straße in Wüstenbrand Richtung Wind im Programm, übrigens ein Wunsch des Ortschaftsrates. Wir koordinieren die Arbeiten dort mit den durch den Abwasserentsorger WAD geplanten Baumaßnahmen. Aber auch privates Engagement wird man beobachten können. So will ein Investor aus Bayern in diesem Jahr am alten Landratsamt-Gebäude an der Lungwitzer Straße loslegen. Und auch Schandflecke werden wir beseitigen, die alte Nutria-Farm und die Quarkmühle an der Oberlungwitzer Straße zum Beispiel.

Was wird aus dem alten, historisch wertvollen Barockhaus an der Dresdner Straße 19?

Das ist, kurz gesagt, ein städtebaulicher Missstand. Ich finde das traurig, weil mir das Haus doch sehr am Herzen liegt. Aber wir haben dafür kein sinnvolles Nutzungskonzept, und andere Interessenten haben mit den Forderungen des Denkmalschutzes Probleme. So weh mir das auch tut: Aber beim Barockhaus versiegt, ehrlich gesagt, langsam die Hoffnung.