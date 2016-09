Jahrmarkt macht Wunderdinge mÃ¶glich

Jahrmarkt macht Wunderdinge möglich

Das Spektakel am Wochenende in Hohenstein-Ernstthal hat gezeigt, wie schön und belebt unsere Innenstädte noch sein können.

Von M. Pfeifer und E. Kiwitter

erschienen am 26.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. Die Kleinstädte schrumpfen, Händler schließen ihre Läden oder ziehen weg, abends werden die Bürgersteige hochgeklappt. So geht es vielen Orten, die sich jenseits der größeren Städte wie Chemnitz oder Zwickau befinden. Aber am Wochenende hat Hohenstein-Ernstthal gezeigt, wie schön und belebt unsere Innenstädte noch sein können. Die Stadt hatte am Samstag und Sonntag wieder zum Jahrmarkt eingeladen - Tausende Menschen in der City.

Die Sonne schien auf den Altmarkt, Losbuden, Kinderkarussell, Musik und Eis. Menschenauflauf vor und in den Läden in der Dresdner Straße. Überall in der Innenstadt von Hohenstein-Ernstthal pulsierte das Leben. So ein Jahrmarkt sorgt aber auch noch für andere wundersame Dinge: zum Beispiel, wie man innerhalb von 24 Stunden von einer Bäuerin zu einer Prinzessin wird. Gemeint ist Sarah Kretzschmar aus Gersdorf. Die Bio-Bäuerin verkaufte am Samstag in der Weinkellerstraße frische Äpfel vom eigenen Hof. Dazu noch selbst gemachtes Apfeleis und Apfelwein, immerhin stand der Jahrmarkt dieses Jahr unter dem Motto "Äppel-Markt". Gestern stand Sarah plötzlich als Hohenstein-Ernstthaler Rhododendron-Prinzessin in der Weinkellerstraße - die amtierende Majestät Samantha Esche alias Samatha I. lebt für einige Monate in Frankreich. So schlüpfte Sarah I. in ihr "altes" Prinzessinnenkleid aus dem Jahre 2012. Denn die junge Frau war schon einmal Rhododendron-Prinzessin. "Ja, das lila-weiße Kleid ist noch von damals", erzählte Sarah, während sie Lose für eine Tombola verkaufte.

Auch im schmucken Geschäft ("Johanna A.") von Frank Weigel an der Dresdner Straße gab es ein kleines Wunder. "An den beiden Tagen waren über 1000 Menschen in meinem Laden. Natürlich haben nicht alle etwas gekauft", berichtete Weigel, der auch im Hohenstein-Ernstthaler Stadtrat sitzt. Vor drei Wochen hat er den Umbau des großen, jetzt 150 Quadratmeter großen Ladens abgeschlossen: Hier gibt es nicht nur Kleidung und Geschenkartikel, das Geschäft in vierter Generation ist ein richtiges Museum. "Man muss etwas wagen", sagte Weigel gestern, als er über den teuren Umbau sprach. Weigel ist ein Mann, der nicht tatenlos zusehen will, wie die Menschen in die Großstadt fahren, dort einkaufen und die eigene Innenstadt ausblutet.

Ein Wunder blieb indes aus. Beim Envia-Städtewettbewerb strampelten die Hohenstein-Ernstthaler diesmal "nur" 266,5 Kilometer. Damit rangieren sie auf Platz sechs. So wird es nicht wie vor zwei Jahren zu einem hohen Preisgeld - damals waren es 12.000 Euro - für einen Verein in der Stadt kommen.