Kinder haben SpaÃŸ mit "Karolini"

Kinder haben Spaß mit "Karolini"

erschienen am 03.09.2016



Pipi Langstrumpf (Karolin Decker) führte gestern den Tross mit Kindern durch den "Wichtelgarten". Das Mitmachtheater "Karolini" der Musikschule Decker aus Lugau begeisterte beim Gartenfest die rund 90 Knirpse, die derzeit in der Kindertagesstätte betreut werden. Vor 20 Jahren hatte sich aus einer Hohenstein-Ernstthaler Elterninitiative ein Verein gegründet, der damals als freier Träger der Jugendhilfe die Kindertagesstätte von der Stadt übernahm. Mit Rückblick auf zwei Jahrzehnte wurde das gestern bei Kaiserwetter ausgiebig gemeinsam mit Kindern, Eltern und Erziehern gefeiert. Der "Wichtelgarten" war dafür bunt geschmückt worden. Die ganze Woche über war etwas los: Am Montag lief die Wichtel-Olympiade, am Dienstag war das DRK zu Besuch. Am Donnerstag gab es die Sternwanderung und Donnerstag Ponyreiten.