Komapatient kämpft sich ins Leben zurück

Zu seinem 60. Geburtstag sollte Sportfunktionär Klaus List eine hohe Auszeichnung erhalten. Doch zwei Wochen davor erlitt der Lichtensteiner einen schweren Schlaganfall. Jetzt wurde die Ehrung nachgeholt.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 13.06.2017



Lichtenstein. Es passiert im November 2016. Plötzlich fällt Klaus List einfach um - bei der Arbeit in Chemnitz. "Ich habe gerade auf der Baustelle ein Gutachten erstellt", sagt er. Dann wird es finster um ihn herum. An mehr erinnert er sich nicht. Die Ärzte diagnostizieren einen schweren Schlaganfall. Viereinhalb Wochen liegt der Lichtensteiner im Koma.

Das Drama ereignete sich zwei Wochen vor seinem 60. Geburtstag. An dem sollte der Sportfunktionär die zweithöchste Auszeichnung des Deutschen Basketballverbandes bekommen. Jetzt wurde die Ehrung unter großem Beifall nachgeholt. Mit Gehhilfen kämpfte sich Klaus List in die Halle. Das Basketball-Urgestein aus Lichtenstein hat sich wieder aufgerappelt. Im November des vergangenen Jahres wusste keiner, ob er die Auszeichnung je persönlich in Empfang nehmen kann. Nun freute sich Andreas Uhl, Vizepräsident des sächsischen Basketball-Verbandes, riesig, als er seinem alten Sportfreund die Ehrennadel des Bundesverbandes übergeben konnte. "Wir kennen uns schon seit mehr als 40 Jahren, haben in aktiven Zeiten immer geneinander gespielt. Ich war mit 1,99 Meter einer der größten Spieler, der Klaus immer einer der kleinsten", sagte Uhl. Auch ihn hatte die Nachricht vom Schicksal seines Sportfreundes getroffen. Und die rund 160 Vereinsmitglieder, die Klaus List wegen seines Organisationstalents, des Engagements und seines heiteren Gemüts mögen. List ist froh, wieder bei seinen Freunden in der Halle zu stehen, auch wenn er erst beim sechsten Versuch den Ball im Korb versenkte. Die Sportkameraden überhäuften ihn förmlich mit kleinen Geschenken und guten Wünschen.

"Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet mir das mal passiert. Ich habe nie geraucht, nie getrunken, immer Sport getrieben. Aber das steckt eben in einem drin, dagegen kannst du nichts machen", sagte List, der trotzdem glaubt, dass ihm der Sport das Leben gerettet hat.

Aus dem Koma erwacht, setzte Klaus List alles daran, wieder auf die Beine zu kommen. Bei der Reha in der Klinik am Tharandter Wald "benutzten" ihn die Therapeuten als Motivation für andere Patienten. "Die Ärzte haben immer gesagt, gucken Sie mal, wie schlecht der drangewesen ist und welche Fortschritte er in dieser kurzen Zeit gemacht hat." Und Klaus List ergänzt: "Als Sportler lernst du, mit Niederlagen umzugehen. Man muss kämpfen, darf sich nicht aufgeben und sollte dabei versuchen, seinen Humor nicht zu verlieren." Den hat er behalten. "Nächste Woche trainieren wir wieder zusammen, dann zeig ich euch, wie man Körbe wirft", witzelt List mit seinen Basketball-Oldies. Er selbst spielt schon seit 50 Jahren Basketball, hat etliche Mannschaften betreut und zu Erfolgen geführt. Außerdem stand er etliche Male mit Mannschaften des Lichtensteiner Gymnasiums im Landesfinale der Schulmeisterschaften. Der gelernte Feinmechaniker arbeitete auch bei der Wismut unter Tage, war Hallenwart, später Freizeitpädagoge.

Jetzt will Klaus List vor allem eines: Bald wieder richtig Basketball spielen.