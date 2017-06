Kraftakt: Ein Ferrari des Ostens wird ins Museum getragen

Er wird zweifelsohne der Besuchermagnet in der neuen Sonderausstellung im TRM: ein MT 77 aus der Werkstatt der Motorsportikone Ulli Melkus. Schon die Ankunft im Museum war ein großes Spektakel.

Von Andreas Tröger

erschienen am 15.06.2017



Hohenstein-Ernstthal. Ja, das gute Stück herzugeben, sei ihm schon ein bissel schwergefallen, gibt Manfred Glöckner zu. Der heute 68-jährige frühere Rennfahrer der Leistungsklasse I und DDR-Nationalkader ist Besitzer jenes MT 77, der vom 28. Juni bis 29. Oktober wohl das Prachtstück der Sonderschau "Technik in Textilien" darstellen wird. Die Schau wird vom Textil- und Rennsportmuseum aus Anlass des Jubiläums "90 Jahre Sachsenring" präsentiert.

Manfred Glöckner, der heute in Dennheritz zuhause ist, hat am Dienstag mit angepackt, um den als Ferrari des Ostens bekannten Renner, den Melkus mit seinem Partner Hartmut Thaßler - daher die Bezeichnung MT - 1977 konstruiert hat, in den TRM-Ausstellungsraum zu hieven. Im Original-Zustand hat der 130-PS-Bolide mit dem 1300-Kubikzentimeter-Lada-Motor immerhin ein Gewicht von mehr als 400 Kilogramm. "Das haben wir halbiert", so Glöckner. Die Motor-Getriebe-Einheit hat er schon daheim ausgebaut. "Und vorm Museum haben wir das Oberteil der Verkleidung, das Heck und die Spitze abgenommen." Sechs Leute mussten dennoch ziemlich ackern, um das verbliebene Teil ins Haus zu schaffen. "War ziemlich eng, zumal es ja nicht auf geradem Weg nach innen ging", sagt Glöckner. Eine paar Holzpaletten wurden deshalb zu einer Hilfstreppe montiert, das Teil hochkant gestellt und reingetragen.

Und nun steht er da, der MT 77 des Baujahrs 1988. Der Wagen jener Formel-Rennwagenklasse, in der von 1980 bis 1989 auch Rennen auf dem Sachsenring ausgetragen wurden. Fünfte bis siebente Plätze erreichte Glöckner dort. Mehr, so sagt er heute, sei mit dem 63-PS-Rennauto, dass er in jenen Jahren fuhr, nicht drin gewesen. Um die Wendezeit hat er den Wagen mit der Startnummer 85 verkauft. Um sich 1994 dann doch wieder einen zuzulegen und dem Vorgänger täuschend ähnlich herzurichten. Glöckner ist ehrlich: "Es ist genau der MT, aber nicht mein ursprüngliches Auto." Damit bestritt er Rennen des Veteranen-Fahrzeug-Verbands, bei denen es nicht um Schnelligkeit, sondern um Gleichmäßigkeit geht, und nahm an ADAC-Classic-Läufen teil.

Für Marina Palm, der Chefin des Textil- und Rennsportmuseums, ist Glöckners Bereitschaft, den MT 77 in die Sonderausstellung zu geben, ein Glücksfall. Zum einen nämlich stelle er mit seiner Werbebeschriftung "Malimo" eine besondere Verbindung von Rennsport und Textil dar. "Einige Rennfahrer wurden vom VEB Malitex gesponsert. Der Betrieb war Hersteller des 1949 als Patent angemeldeten textiltechnischen Verfahrens Malimo, sein Hauptsitz war von 1964 bis 1990 in Hohenstein-Ernstthal", sagt Palm. Selbst die Karosserie aus einem mit Kunststoff verstärktem Glasfasergelege widerspiegele in Ansätzen das Ausstellungsthema.

Zum anderen sieht Marina Palm die Chance, den MT 77 für immer in die Rennsportabteilung des Museums zu integrieren. Mit einem Melkus RS 1000 war man vor Jahren noch gescheitert. Das Auto ließ sich nicht in die obere Etage schaffen. Mit dem MT würde das funktionieren. Würde Manfred Glöckner denn sein Auto an das Museum verkaufen? Die Antwort: "Da ich mir schon wieder einen neuen MT 77 zugelegt habe, denke ich: Ja."