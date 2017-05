Langenberg: Tanzsaal von Gasthof stürzt ein

erschienen am 27.05.2017



Langenberg. Ein lauter Knall und eine Staubwolke haben Anwohner in Langenberg am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr erschreckt. Die alarmierte Polizei und Feuerwehr stellten fest, dass der Tanzsaal an der Hinterseite des alten Gasthofes Langenberg zusammengestürzt war.

Die Feuerwehr suchte auch mit einer Drehleiter nach Menschen im Gebäude. Per Telefon wurde die Besitzerin des Gasthofes erreicht: Sie ist im Urlaub und war nicht im Haus. Ersten Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren insgesamt 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenstein-Ernsttal, Langenberg-Meinsdorf und . Die angrenzende Hohensteiner Straße war für den Einsatz gesperrt. (fp)