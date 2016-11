Lichtenstein hat einen neuen Weihnachtsbaum

erschienen am 29.11.2016



Lichtenstein. Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Lichtenstein haben am Dienstag einen neuen Weihnachtsbaum auf den Altmarkt gestellt. Der alte wurde in der vergangenen Wochen schon nach wenigen Stunden wieder abgesägt. Die Bürger fanden ihn zu hässlich. Beim zweiten Anlauf hat Bürgermeister Thomas Nordheim (Freie Wähler) die Auswahl des Weihnachtsbaums zur Chefsache gemacht. Sein Resümee: "Der Aufwand hat sich gelohnt."