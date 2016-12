Lichtensteiner schicken 140 Geschenke auf Reisen

Zwischen Weihnachten und Silvester auf Achse: Ein Ehepaar und weitere Lichtensteiner helfen Bedürftigen in Rumänien.

Von Markus Pfeifer

erschienen am 28.12.2016



Lichtenstein. Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester verbringen Dorothea und Karlheinz Böhme sowie weitere Aktive der Rumänienhilfe der Kirchgemeinde Lichtenstein erneut eher untypisch. Am zweiten Weihnachtstag begann für sie eine Tour in das südosteuropäische Land. Nach einer Übernachtung in Ungarn war für gestern die Ankunft im Jakobsdorf in Siebenbürgen geplant. Der kleine Ort im einst deutschen Siedlungsgebiet im Karpatenbogen ist rund 1300 Kilometer von Lichtenstein entfernt. Er war schon oft das Ziel der Helfer. Diesmal haben sie 140 Weihnachtsgeschenke im Gepäck. "Sie wurden gezielt für Familien gepackt", erklärt Dorothea Böhme.

Dafür hatte es wieder einen Aufruf gegeben, der gut vorbereitet wurde. Die Sozialstation, die von der Rumänienhilfe in Jakobsdorf betrieben wird, hatte Listen mit Namen von bedürftigen Familien geschickt, auf denen auch die Zahl der Kinder vermerkt war.

Viele Menschen packten daraufhin wieder Geschenke. Das hatte diesmal allerdings eine Tücke. Denn die Kartons, die eine Firma kostenlos zur Verfügung stellte, waren größer als in den vergangenen Jahren. "Ich hatte schon befürchtet, wir müssen mit einem zusätzlichen Hänger fahren", sagte Karlheinz Böhme. Doch mit viel Geschick wurden die Pakete, die meist um die 20 Kilogramm wiegen, in zwei Kleinbusse und einen Pkw verstaut. Bei den Bussen gab es Unterstützung von Böhmes Arbeitgeber und dem Diakoniewerk Westsachsen, die Fahrzeuge kostenlos bereitstellten, sodass nur die Benzin- und Mautkosten zu tragen sind.

In Rumänien werden die Pakete an die Familien übergeben. Das ist laut Dorothea Böhme stets eine sehr emotionale Angelegenheit. Denn deren Dankbarkeit ist riesengroß. "In den vergangenen Jahren hat sich viel gegenseitiges Vertrauen entwickelt", sagte sie. Besuche bei den Roma-Familien, die oftmals in einfachen Hütten leben müssen, zeigen den Engagierten der Rumänienhilfe immer wieder, wie groß die Gegensätze in Europa sein können.

Deshalb hat sich die Initiative auf die Fahnen geschrieben, vor Ort zu helfen. Damit wollen sie auch ein Stück weit verhindern, dass die Menschen aus ihrer Heimat flüchten. Im Herbst hat die Initiative nach einer großen Sammelaktion bereits drei Lkws mit Hilfsgütern nach Rumänien geschickt. Sie ermöglichen den Betrieb der Sozialstation, die unter anderem eine ärztliche Versorgung der Menschen anbietet.