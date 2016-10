Linke Kipping fordert: Legt Euch mit dem Kapitalismus an

erschienen am 26.10.2016



Katja Kipping, Bundesvorsitzende der Linken, hat gestern im Hotel "Drei Schwanen" am Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal ihr Buch "Wer flüchtet schon freiwillig?" vorgestellt. Michael Berger (Jugendpolitischer Sprecher Die Linke, Kreis Zwickau) und Marlies Schneider (Kreisvorstand Die Linke, Zwickau) moderierten die Veranstaltung. Die 35 Gäste im Festsaal hatten die Gelegenheit, der 38-Jährigen Fragen zu stellen, etwa wie Fluchtursachen zu bekämpfen sind. "Wenn wir das Sterben an den Grenzen verhindern wollen, müssen wir bei unserem Wirtschaftssystem ansetzen. Ihr müsst Euch mit dem Kapitalismus anlegen", appellierte Kipping. Politische Verantwortung für das Erstarken des Rassismus in Sachsen lastete die Parteivorsitzende auch der sächsischen CDU an. "Wer das Thema verharmlost, muss sich über rechte Gewalt nicht wundern." Auch sie habe mit Flüchtlingsgegnern zu tun - und manchen mit einer Frage zum Nachdenken gebracht: "Stellen Sie sich vor, der Staat würde durch Abschottung Geld sparen. Wie viel davon, glauben Sie, würden Sie bekommen?" (jrob)