Maschinenhaus rollt über A 4 an

erschienen am 06.01.2017



Schwerlasttransporter haben gestern Morgen trotz schwieriger Straßenverhältnisse die nächsten Teile für die neue Windkraftanlage Enercon E-92 im Windpark Bernsdorf-Gersdorf angeliefert. Lasten wie diese dürfen per Schwerlasttransport nur in der Nacht über die Autobahn bewegt werden. Nach der Ankunft an der A-4-Abfahrt Hohenstein-Ernstthal legten die Laster erst einmal eine Pause ein (Foto). Der vordere Lkw transportiert das Maschinenhaus der Anlage, der hintere die Rotornabe, die dann in einer Höhe von 138 Metern montiert wird. Zusammen mit dem Vielpolgenerator und weiteren Komponenten bringt das Maschinenhaus rund 80 Tonnen auf die Waage. Der 50 Tonnen schwere Rotorstern mit drei Flügeln und 92 Metern Durchmesser wird zum Schluss am Boden montiert, danach als komplettes Bauteil nach oben gehievt und mit der Rotornabe verschraubt. Diese Schwerstarbeit erledigt ein 600-Tonnen-Kettenkran. Insgesamt 184 Meter wird die neue Windkraftanlage in die Höhe ragen. (hpk)