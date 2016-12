"Monsterspargel" wächst täglich

Im Windpark Bernsdorf/ Gersdorf entsteht eine Windkraftanlage in Hybridbauweise. Sie wirkt jetzt schon wie ein Riese.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 19.12.2016



Bernsdorf. Mehr als 92 Tonnen Beton und Stahl hängen an einem 106 Meter hohen 600-Tonnen-Kettenkran. Vor genau einer Woche hat das Montageteam der Firma Wiebauer den untersten Ring der neuen Windkraftanlage Enercon E-92 im Windpark Bernsdorf-Gersdorf auf das Fundament gesetzt. Bereits im Februar könnte das Aggregat Strom erzeugen. "Wenn das Wetter die Montage nicht ausbremst", sagt Bauleiter Mike Hoffmann von Investor Sabowind aus Freiberg.

Noch vor Weihnachten soll der Betonturm auf dem 800-Kubik- meter-Betonfundament komplett stehen. Am Freitag rollten die nächsten drei Segmente per Schwerlasttransporter über die Garnstraße an. Da standen bereits elf Ringe des Turms, millimeteergenau überei-nander montiert. Die ersten zwei Ringe mussten wegen ihrer Dimensionen als Drittelschalen auf einzelnen Tiefladern rangekarrt und zusammengesetzt werden. Weitere kamen als Halbschalen zur Baustelle. "Sind sämtliche Betonringe gesetzt, werden von oben bis hinunter ins Fundament dicke Stahltrossen eingezogen, die die Ringe vertikal miteinander verpressen", erklärt Bauleiter Hoffmann das Wesen der Hybridbauweise. Im Innenraum der riesigen Betonröhre werden auch die Steuerungsanlage, die Schalt- anlage sowie der Wechselrichter auf dem Fundament platziert.

Die letzten 50 Meter Höhe bis zur Nabenhöhe erreicht das gigantische Bauwerk mit zwei Stahlrohrsegmenten, deren Ende sich in 138 Metern Höhe befindet. Wenn alles gut läuft, will Sabowind bereits nach dem Jahreswechsel den 80 Tonnen schweren, getriebelosen Vielpool-Generator dort oben montieren lassen. Auch den Rotorstern mit seinen 92 Metern Durchmesser setzen die Monteure am Boden zusammen und hieven das 50-Tonnen-Gewicht anschließend im Ganzen nach oben. "Der Kran wird dafür noch einmal umgebaut und erreicht dann eine Höhe von etwa 168 Metern", sagt Mike Hoffmann. "Da müssen wir auf windstilles Wetter warten. Ab Windgeschwindigkeiten von zehn Metern pro Sekunde muss der Kran zwangspausieren. Das ist zu gefährlich."

Mit dem von der Enercon E-92 erzeugten Strom können rein theoretisch bis zu 1300 Haushalte versorgt werden. Die Windkraftanlage speist den Strom über 10 Kilovolt-Erd- kabel ins Umspannwerk an der Plutostraße ein. Die Kabel liegen in rund 1,10 Meter Tiefe entlang der Garnstraße. Am Mittwoch setzten die Elektromonteure im Umspannwerk die Übergabestation. Hoffmann glaubt, dass bei günstigem Wetter Ende Januar der erste Probelauf über die Bühne gehen könnte.

In dem in der Regionalplanung ausgewiesenen Vorranggebiet an der Garnstraße könnten bis zu 17 Windkraftanlagen gleichzeitig betrieben werden.