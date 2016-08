Nach Gewitter Feuerwehreinsatz am Badberg

erschienen am 29.08.2016



Hohenstein-Ernstthal. Ein Gewitter hat am Sonntagabend am Badberg in Hohenstein-Ernstthal seine Spuren hinterlassen. Die Polizei musste die Straße am Montag sperren, weil ein Ahornbaum durchzubrechen drohte. Die Feuerwehr beseitigte den Baum. (fp)